Brasil e Nigéria firmam acordos bilaterais durante visita de Estado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil quer ampliar o comércio com a Nigéria e destacou que ambos os países apostam no livre comércio em um momento de ressurgimento do protecionismo global. Lula recebeu nesta segunda-feira (25) o presidente nigeriano Bola Tinubu para uma visita de Estado no Palácio do Planalto e reforçou a preocupação com o desenvolvimento do continente africano.

O presidente brasileiro lembrou que o intercâmbio entre os dois países caiu de US$ 10 bilhões em 2014 para US$ 2 bilhões em 2024, apesar de a Nigéria ser o quarto maior parceiro comercial do Brasil na África. “Nos últimos governos, o Brasil se distanciou da África. Duas das maiores economias da América Latina e da África devem ter um intercâmbio muito maior”, afirmou.

Lula citou áreas de cooperação como agricultura, pecuária, petróleo, gás, fertilizantes, aeronaves e máquinas. Atualmente, o Brasil exporta principalmente açúcares e melaços (74%), enquanto importa fertilizantes (48%) e petróleo e derivados (48%).

O presidente também ressaltou a dívida histórica do Brasil com a África, devido aos 350 anos de escravidão, e disse que o país pretende contribuir por meio de solidariedade, transferência de tecnologia e apoio ao desenvolvimento agrícola local. “A única forma de pagar essa dívida é com solidariedade, alinhamento político, econômico e cultural”, declarou.

Bola Tinubu destacou o potencial da população jovem nigeriana para aproveitar oportunidades com transferência de tecnologia e parcerias comerciais. Segundo ele, a Nigéria tem interesse em produzir medicamentos genéricos, em colaboração com a experiência brasileira, e em projetos conjuntos com a Petrobras na exploração de gás natural. “Somos o terceiro maior produtor de petróleo da África, mas isso ainda não gera o valor comercial esperado”, disse.

Retomada da cooperação

A Nigéria é parceira do Brasil há 65 anos. Em março, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, visitou o país africano, e em junho, em Abuja, o vice-presidente Geraldo Alckmin presidiu o Mecanismo de Diálogo Estratégico.

Nesta retomada, foram firmados acordos em defesa, agricultura, segurança, produção audiovisual, comércio, investimentos, turismo e energia. Durante a visita, cinco atos bilaterais foram assinados:

Acordo de aviação civil, incluindo voo direto entre São Paulo e Lagos operado pela Air Peace;

Memorandos de entendimento para formação de diplomatas, consultas políticas bilaterais e cooperação entre BNDES e Banco de Agricultura da Nigéria (BoA);

Memorando de cooperação em ciência, tecnologia e inovação, abrangendo biotecnologia, bioeconomia, ciência oceânica, ecossistemas de inovação, energia, desenvolvimento espacial, transformação digital e matérias-primas.

Lula também anunciou que o Brasil designará ainda neste semestre um adido da Polícia Federal para atuar em Abuja, reforçando a cooperação no combate ao crime organizado, terrorismo e tráfico internacional de drogas. “A criminalidade evolui rapidamente e exige ações multilaterais urgentes e coordenadas”, afirmou.

Após o encontro no Planalto, os presidentes participaram de almoço no Palácio do Itamaraty. Ainda nesta segunda, Bola Tinubu será recebido pelos presidentes do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal, além de participar do encerramento do Fórum Empresarial Nigéria-Brasil ao lado de Alckmin.