Governo Federal volta atrás e divulga lista de convidados do coquetel da posse de Lula; veja

O Governo Federal liberou, nesta terça-feira (31), a lista de convidados para o coquetel da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, evento realizado no dia 1º de janeiro no Palácio Itamaraty, em Brasília (DF), para cerca de 3,5 mil pessoas.

Inicialmente, o pedido de liberação desses dados feito pela coluna Radar, da Revista Veja, havia sido negado pelo Ministério das Relações Exteriores, sob o argumento de que “as informações que puderem colocar em risco a segurança do presidente e vice e respectivos cônjuges e filhos serão reservadas”. Porém, o governo “reconsiderou” a decisão e liberou os dados.

A redação integrada de O Liberal também solicitou os dados, na última segunda (30), mas ainda não teve retorno. A lista completa foi enviada à Veja, uma semana após a primeira resposta, negando a liberação das informações.