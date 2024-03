Governo Federal lança Secom Volante em Belém

A capital paraense foi escolhida para marcar a estreia do programa Secom Volante, que tem como objetivo apresentar e detalhar as políticas de comunicação do Governo Federal nos estados e municípios. O primeiro dia do evento em Belém contou com as participações dos ministros do Turismo, Celso Sabino, das Cidades, Jader Filho, e o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta.

Em Belém, o destaque foi para o ComunicaBR, plataforma on-line de transparência ativa sobre programas e ações do Governo Federal, lançada em dezembro de 2023. A iniciativa da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) também vai passar pelas outras 26 capitais nos próximos meses.

O lançamento do site, restrito a autoridades no primeiro dia, foi feito para membros da comunicação do Governo do Estado, no Palácio dos Despachos, sede do Executivo paraense. No segundo dia, terça-feira (12), o evento será aberto ao público no Hangar Centro de Convenções.

Na passagem pela capital paraense, Paulo Pimenta participou da Blitz de Telefonia Móvel, uma iniciativa do Ministério das Comunicações, em parceria com a Anatel, que visa monitorar a qualidade do sinal das operadoras para elevar os padrões de serviço, e destacou o compromisso da gestão em levar internet de qualidade para os lares e escolas públicas do país.