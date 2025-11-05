Governo do DF pede ao STF avaliação médica de Bolsonaro para saber se ele pode ficar na Papuda

A Secretaria de Administração Penitenciária de Brasília enviou um ofício ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pedindo que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) seja submetido a uma avaliação médica para verificar se tem condições de cumprir pena no presídio da Papuda.

O documento está sob sigilo e foi enviado ao gabinete do ministro na segunda-feira, 3. O recurso de Bolsonaro à condenação por tramar um golpe de Estado será julgado a partir de sexta-feira, 7. A expectativa é que ele seja rejeitado e que o ex-presidente seja preso ainda neste mês.

No texto, o secretário de administração penitenciária, Wenderson Souza e Teles, pede a "avaliação de seu quadro clínico e a sua compatibilidade com a assistência médica e nutricional disponibilizadas nos estabelecimentos prisionais" de Brasília. Ele ressalta a importância da avaliação uma vez que Bolsonaro já passou por cirurgias abdominais e precisou de avaliações médicas presenciais ao longo da prisão domiciliar. O ex-presidente precisou ir a um hospital recentemente porque teve crises de soluço e refluxo. Ele também trata um câncer de pele.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Após o julgamento dos recursos, Moraes definirá onde será iniciado o cumprimento da pena. O mais provável é que o ex-presidente seja mandado para uma cela na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. No caso de ser constatado um quadro de saúde grave, ele poderá ser mantido em prisão domiciliar.