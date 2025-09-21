Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Governistas veem manifestações como 'virada' contra anistia e apostam em mais apoio a Lula

Estadão Conteúdo

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acreditam que a adesão às manifestações pelo País contra a anistia e a PEC da Blindagem terá poder de frear a tramitação das propostas e de manter a pressão contra condenados por tentativa de golpe de Estado. Em outra frente, governistas veem que, com esses projetos em pauta, em especial o que protege parlamentares processados, a oposição permite que o Palácio do Planalto consiga mais apoio para os projetos que quer priorizar.

Os atos convocados por centrais sindicais, partidos de esquerda e artistas ocorrem em pelo menos dez capitais brasileiras neste domingo, 21. Os principais foram marcados para Rio de Janeiro e São Paulo. Na manifestação em Brasília, os manifestantes pediram para que o Congresso foque em projetos como o do fim da escala 6 por 1 e o que isenta o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS), ex-ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, afirmou que Lula e o governo saem fortalecidos das manifestações. "O apoio ao presidente Lula neste momento acaba sendo o grande guarda-chuva dessas pautas de salário mínimo, escala 6 por 1, soberania nacional. Mesmo sendo um ato difuso, com certeza fortalece esse campo popular e democrático", disse.

Líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias (RJ) afirmou que os atos representam para o governo uma "virada" na pauta. "O projeto da anistia e a PEC da blindagem perdem força. Essa revisão de penas também. A gente espera que essa virada popular facilite a aprovação de projetos que têm interesse do governo e da população brasileira", declarou à reportagem.

Um dos mais cortejados no ato realizado em Brasília, o ex-ministro José Dirceu disse que o Congresso para o País para votar impunidade, enquanto trava matérias de interesse de uma maioria da população. "Eles bloqueiam a isenção do Imposto de Renda, o vale-gás, a isenção da conta de luz e param o País para votar a PEC da impunidade. Mas o Brasil está mudando, a prova somos nós aqui hoje e em todo o Brasil", afirmou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PEC DA BLINDAGEM/ANISTIA/MANIFESTAÇÕES/BRASIL/VIRADA/LULA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Contra a PEC

Capitais brasileiras recebem atos contra PEC da Blindagem e Anistia neste domingo (21)

Diferentes regiões registraram a presença de manifestantes nas ruas

21.09.25 18h09

Ato contra anistia e PEC da Blindagem leva 42,4 mil pessoas à Avenida Paulista

21.09.25 17h43

PEC da Blindagem

PT do Senado diz que PEC da Blindagem é atentado contra Constituição

Senadores da base do governo destacam que projeto cira "privilégios injustificáveis"

21.09.25 16h43

Governistas veem manifestações como 'virada' contra anistia e apostam em mais apoio a Lula

21.09.25 16h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Emenda

PEC da Blindagem: como votaram os deputados paraenses? Veja cada voto!

No Pará, a maioria dos Deputados Federais votaram a favor da proposta, como a médica Alessandra Haber, mais votada nas eleições de 2022.

17.09.25 20h56

ataque

Filha do ministro Edson Fachin é atacada e recebe cusparada em universidade paranaense

Ela foi chamada de "lixo comunista" e atingida por uma cusparada

15.09.25 12h18

Saúde de Bolsonaro

Exames de Bolsonaro apontam anemia, pneumonia e lesões na pele, diz hospital

Ex-presidente teria sido admitido no hospital para exames na manhã deste domingo (14)

14.09.25 15h00

ESCLARECIMENTOS

Moraes pede explicações sobre escolta que levou Bolsonaro ao hospital

No domingo, ex-presidente deixou prisão domiciliar para procedimento

15.09.25 19h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda