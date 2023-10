Governador Helder Barbalho muda comando da Sespa e hospital Ophir Loyola

O governo do Pará promoveu mudanças no comando de órgãos da área da saúde no Estado. Foram publicados no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (10), os decretos assinados pelo governador Helder Barbalho com as nomeações e exonerações na Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) e Hospital Ophir Loyola.

VEJA MAIS

Conforme os documentos, Rômulo Rodovalho Gomes deixa o cargo de titular da Sespa para assumir a função de chefe da representação do Pará no Distrito Federal. Para o lugar dele no comando da pasta da Saúde foi nomeada Ivete Gadelha Vaz, que sai da direção-geral do Hospital Ophir Loyola.

O hospital, por sua vez, passa a ser comandado por João de Deus Reis da Silva, que antes ocupava o cargo de Assessor Especial III.

Também foi oficializada a saída de Roberto Salame Filho do cargo de Chefe da Representação no Distrito Federal e a nomeação dele para o cargo de assessor especial III.

As mudanças já eram aguardadas. Todos os decretos foram assinados na última sexta-feira (6), antes do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, mas publicados na edição do Diário Oficial desta terça. O Grupo Liberal procurou o Governo do Pará pedindo um posicionamento sobre as mudanças e prioridades nas gestões dos novos titulares e aguarda um retorno.