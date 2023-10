Sespa abre processo seletivo para contratação de servidores temporários em 9 municípios do Pará

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) abriu um processo seletivo simplificado para preenchimento de 17 vagas em cargos temporários nos Centros Regionais de Saúde, Unidades Hospitalares e Usinas da Paz (USIPAZ) em nove municípios do Pará. Há oportunidades para profissionais de nível superior e técnico em São Caetano de Odivelas, Salinópolis, São Miguel do Guamá, Breves, Santarém, Canaã dos Carajás, Parauapebas, Conceição do Araguaia e Cametá.

Para os profissionais com nível superior (enfermeiro, médico, médico veterinário, odontólogo e psicólogo), a remuneração base é R$ 2.053,54, mas o salário final chega a R$ 4.696,37 com gratificação de escolaridade (80%) e auxílio alimentação (R$ 1.000,00). Já os profissionais de nível técnico (técnico de enfermagem e técnico de higiene dental) recebem remuneração base de R$ 1.320,00, mais R$ 67,95 de abono e R$ 1.000,00 de auxílio alimentação, totalizando R$ 2.387,95.

Inscrições

As inscrições para a seleção começam na próxima segunda-feira, 9 de outubro, e terminam no dia seguinte, 10 de outubro. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do Sistema Integrado de Processo Seletivo do Pará (Sipros).

Conforme o edital, a seleção será feita por meio de análise documental e curricular, de caráter eliminatório e classificatório final.

O PSS terá validade de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Caso o candidato seja chamado, o contrato administrativo também terá duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, a critério e/ou necessidade da administração.

A jornada de trabalho dos servidores selecionados será de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais em horário estabelecido de acordo com a necessidade da Secretaria.