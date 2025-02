Governador e vice fazem prestação de contas e apresentam perspectivas para 2025 na Alepa

O governador do Pará, Helder Barbalho, e a vice-governadora, Hana Ghassan, participaram da sessão solene que marcou a abertura do Ano Legislativo na casa de leis do Pará. Helder Barbalho deixou uma mensagem aos deputados, fez a prestação de contas e apresentou as perspectivas para 2025.

Os preparativos para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) foram os principais pontos do discurso do governador.

“Enquanto governador, sempre voltei meus esforços para assegurar um futuro próspero a todos os paraenses - mas no ano de 2025, nosso olhar não estará restrito aos limites do nosso Estado. Como sede da maior e mais importante conferência climática do mundo, a COP 30, o Pará será protagonista de debates que podem determinar o futuro não apenas de seus habitantes, mas de toda a humanidade”, disse Helder Barbalho.

Durante a prestação de contas, Helder Barbalho relatou que na Educação pública o Estado avançou com investimentos em torno de R$ 9 bilhões. Já a área da saúde pública, conforme apontou Barbalho, acumula investimentos de R$ 5,8 bilhões.