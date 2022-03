Governador do Tocantins, Mauro Carlesse renuncia ao cargo

O governador afastado do Tocantins, Mauro Carlesse (União Brasil), que enfrentava processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Estado, renunciou ao cargo nesta sexta-feira (11). As informações são de O Tempo.

Coube ao advogado Juvenal Klayber apresentar a carta de renúncia, afirmando que irá “apresentar de forma tranquila e serena sua defesa junto ao Poder Judiciário em relação às injustas e inverídicas acusações que lhe foram imputadas".

Carlesse enfrenta acusação de crimes de responsabilidade como interferência na Polícia Civil, propina no Plano de Assistência à Saúde dos Servidores e ilegalidades nas eleições municipais de 2020.

O governador já estava afastado do cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), desde outubro de 2021. Segundo a Polícia Federal, Carlesse participou de esquemas de recebimento de propina e de interferências na Polícia Civil do Estado.