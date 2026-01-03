Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Governador de Roraima pede que fronteira entre Brasil e Venezuela seja fechada

O governador Antonio Denarium (PP) teme que haja uma nova crise migratória de refugiados para o estado

O Liberal
fonte

Denarium aguarda uma reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com seus ministros, no Itamaraty (Foto: Wilson Dias - Agência Brasil)

O governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), pediu neste sábado (03) que o governo federal feche a fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Segundo Denarium, a medida seria temporária e teria como objetivo impedir que o estado receba um grande número de refugiados como resultado do recente ataque dos Estados Unidos.

VEJA MAIS:

image Presidente Lula coordena reunião com ministros para tratar da situação na Venezuela
Durante o encontro, o ministro da Defesa informou que, até o momento, não há registro de movimentação anormal na fronteira entre o Brasil e a Venezuela

image Trump diz que operação na Venezuela é mensagem para Cuba: país não está indo muito bem

“Eu dei uma sugestão de que temporariamente se feche a fronteira para evitar uma entrada em massa de venezuelanos no Brasil. É provisório, até que se tenha uma definição do quadro do conflito”, declarou ele em entrevista ao jornal o Globo.

O pedido do governador foi dirigido aos ministros da Defesa, José Múcio; da Casa Civil, Rui Costa; e de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Denarium aguarda uma reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com seus ministros, no Itamaraty, para saber se eles serão favoráveis ao fechamento da fronteira.

Na manhã deste sábado, a fronteira entre o Brasil e a Venezuela, no trecho de Pacaraima, em Roraima, amanheceu fechada. De acordo com o governo brasileiro, a decisão pelo bloqueio partiu do lado venezuelano. O trecho que corresponde ao Brasil permanece operando normalmente.

O temor do governador em relação a uma possível crise migratória se baseia no histórico de 2020, quando Roraima chegou a receber entre 1,5 mil e 2 mil venezuelanos por dia. Estima-se que atualmente cerca de 186 mil venezuelanos morem no estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Roraima

maduro venezuela

Ataque de EUA contra Venezuela
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

2026, ano eleitoral

Deputados paraenses avaliam 2025 e projetam cenário político para 2026

Parlamentares projetam análises para o ano de eleições majoritárias

04.01.26 9h30

tensão

Papa Leão XIV manifesta preocupação e diz que Venezuela deve permanecer independente

Pontífice falou sobre a necessidade de superar a violência e trilhar caminhos de justiça e paz

04.01.26 8h59

POLÍTICA

Tarcísio celebra prisão de Maduro e manda indireta para Lula

O governador de São Paulo afirmou que a Venezuela 'venceu a esquerda' e que o Brasil também vencerá em 2026

03.01.26 16h36

CRISE NA VENEZUELA

Com Nicolás Maduro capturado pelos EUA, quem governa a Venezuela agora?

Anúncio dos Estados Unidos sobre a detenção do presidente venezuelano gera incerteza política e levanta debate constitucional sobre a sucessão no país

03.01.26 16h32

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CRISE

'Um erro não justifica o outro', diz Helder sobre ataque contra a Venezuela

O governador do estado do Pará classificou como retrocesso histórico

03.01.26 9h52

POLÍTICA

Tarcísio celebra prisão de Maduro e manda indireta para Lula

O governador de São Paulo afirmou que a Venezuela 'venceu a esquerda' e que o Brasil também vencerá em 2026

03.01.26 16h36

internado

Moraes proíbe visita de pai de Michelle a Bolsonaro em hospital

Pedido foi apresentado pela defesa do ex-presiente

31.12.25 12h43

Política

Feriados e pontos facultativos para 2026 no Pará; veja a lista completa

Governo do Pará divulga decreto com os feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos para 2026

22.12.25 18h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda