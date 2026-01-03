Governador de Roraima pede que fronteira entre Brasil e Venezuela seja fechada
O governador Antonio Denarium (PP) teme que haja uma nova crise migratória de refugiados para o estado
O governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), pediu neste sábado (03) que o governo federal feche a fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Segundo Denarium, a medida seria temporária e teria como objetivo impedir que o estado receba um grande número de refugiados como resultado do recente ataque dos Estados Unidos.
“Eu dei uma sugestão de que temporariamente se feche a fronteira para evitar uma entrada em massa de venezuelanos no Brasil. É provisório, até que se tenha uma definição do quadro do conflito”, declarou ele em entrevista ao jornal o Globo.
O pedido do governador foi dirigido aos ministros da Defesa, José Múcio; da Casa Civil, Rui Costa; e de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Denarium aguarda uma reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com seus ministros, no Itamaraty, para saber se eles serão favoráveis ao fechamento da fronteira.
Na manhã deste sábado, a fronteira entre o Brasil e a Venezuela, no trecho de Pacaraima, em Roraima, amanheceu fechada. De acordo com o governo brasileiro, a decisão pelo bloqueio partiu do lado venezuelano. O trecho que corresponde ao Brasil permanece operando normalmente.
O temor do governador em relação a uma possível crise migratória se baseia no histórico de 2020, quando Roraima chegou a receber entre 1,5 mil e 2 mil venezuelanos por dia. Estima-se que atualmente cerca de 186 mil venezuelanos morem no estado.
