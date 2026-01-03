Trump diz que operação na Venezuela é mensagem para Cuba: país não está indo muito bem

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a operação na Venezuela é sim uma mensagem para Cuba. O republicano voltou a tecer críticas à gestão do presidente Miguel Díaz-Canel, que assumiu o governo em 2018, mas sem citá-lo nominalmente, durante coletiva de imprensa, em Mar-a-Lago, na Flórida.

"Cuba é um caso interessante, não está indo muito bem agora. Esse sistema não tem sido muito bom para Cuba. O povo lá tem sofrido por muitos, muitos anos. Cuba é uma nação falida, e queremos ajudar o povo", disse Trump, a jornalistas.

Sobre a operação da Venezuela deixar uma mensagem direta à Cuba, o republicano afirmou: "É muito semelhante no sentido de que queremos ajudar o povo em Cuba, mas também queremos ajudar as pessoas que foram forçadas a sair de Cuba e vivem neste país".

Ao lado de Trump, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que o recado de Trump à Cuba deve ser levado a sério. "Cuba é um desastre. É administrada por homens incompetentes e senis, e em alguns casos, não senis, mas incompetentes. No entanto, não há economia. É um colapso total", afirmou.

Rubio também acusou Cuba de ajudar a proteger o sistema do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e tomar conta do país. "Ajudaram a proteger Maduro, isso é bem conhecido, toda a agência de espionagem deles, tudo estava cheio de cubanos", disse, acrescentando que um dos maiores problemas que os venezuelanos têm é que declarar independência de Cuba.

O secretário americano afirmou ainda que Maduro recebeu várias "ofertas generosas" dos EUA para evitar o ataque realizado pelos americanos. "Nicolás Maduro teve múltiplas oportunidades para evitar isso. Ele recebeu várias ofertas muito, muito, muito generosas e escolheu, em vez disso, agir como um homem selvagem. Escolheu, em vez disso, brincar, e o resultado é o que vimos esta noite", disse, a jornalistas.

Rubio voltou a reforçar que as falas de Trump não são uma ameaça, mas que resultam em ações na prática. "As pessoas precisam entender que este não é um presidente que apenas fala e faz cartas e conferências de imprensa. Se ele (Trump) diz que está falando sério sobre algo, ele fala sério, e isso (Venezuela) foi uma ameaça direta ao interesse nacional dos Estados Unidos, e o Presidente abordou isso", disse.

Ponderou, contudo, que Trump não sai "caçando brigas" e quer se "dar bem com todo mundo". "(Trump) conversará e se encontrará com qualquer um, mas não brinque. Não brinque com este presidente no cargo, porque não vai acabar bem. Essa lição foi aprendida na noite passada, e esperamos que seja instrutiva daqui para frente", concluiu.