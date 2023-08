Gonçalves Dias sobre 'tranquilidade' no Planalto em 8 de janeiro: 'Não adiantava sair batendo'

Em depoimento, nesta quinta-feira (31), à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro, o general Gonçalves Dias, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, falou sobre as imagens feitas dentro do Planalto, no dia das invasões. Nos vídeos, ele aparenta "tanquilidade" em meio aos manifestantes radicais. A relatora do colegiado, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), questionou sobre o motivo desse comportamento .

G. Dias argumentou que foi treinado para, em momentos de crise, gerenciar a stuação. "A senhora não gerencia uma crise apagando fogo jogando gasolina. A senhora gerencia crise conversando com as pessoas e retirando as pessoas", respondeu. Segundo ele, o plano de ação prevê o "emprego parcelado" da força.

"Estávamos com 135 homens, solicitamos mais. O primeiro reforço chegou às 15h40, o segundo reforço, às 16h40, e o terceiro reforço, às 17h10. No início, não dava para fazer as prisões. Tínhamos que gerenciar aquela crise e evacuar as pessoas para que não houvesse depredações e gerenciar para que não houvesse mortos nem feridos. Não adiantava sair batendo nas pessoas", completou o ex-ministro.