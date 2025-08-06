Gilmar Mendes defende Moraes e diz que não há desconforto com decisão de prender Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes manifestou apoio ao colega Alexandre de Moraes nesta quarta-feira, 6. Segundo o decano da Corte, não há “nenhum desconforto” com a decisão de Moraes de prender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“O ministro Alexandre tem toda a nossa confiança e o nosso apoio”, disse Mendes a jornalistas ao chegar ao Fórum Saúde, realizado pela organização Esfera Brasil e pela EMS Farmacêutica, em Brasília.

Uma ala do STF ficou incomodada com a decisão de Moraes de determinar a prisão domiciliar do ex-presidente sem consulta prévia aos demais ministros.

Para Gilmar Mendes, as discussões entre países em torno de questões comerciais são normais. Por isso, de acordo com ele, o mundo até constituiu a Organização Mundial do Comércio (OMC), que, como pontuou, está enfraquecida.

“O que não é normal é a tentativa de fazer valer as tarifas para obter mudanças institucionais. Ou seja, afetar a soberania dos países. Isso é claramente repudiável e não é aceito pelas nações maduras, como é o caso do Brasil. E as ações impostas ao ministro Moraes também deixam clara essa tentativa”, considerou.

No último dia 30, o governo dos Estados Unidos oficializou a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, que entra em vigor nesta quarta-feira. No dia 9, o presidente Donald Trump havia anunciado a medida em uma carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e divulgada na rede social Truth Social. Na ocasião, Trump justificou a imposição da taxa como resposta ao tratamento dado pelo Brasil a Bolsonaro.

Também no fim do mês de julho, o governo Trump aplicou a Lei Magnitsky contra Moraes. O dispositivo legal, acionado pela Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos, impõe sanções financeiras a estrangeiros acusados de corrupção ou de violações graves de direitos humanos.