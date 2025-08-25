Genial/Quaest: 39% dos brasileiros acham justo o uso da Lei Magnitsky contra Moraes

Quase metade dos brasileiros considera que a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é injusta. Segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta segunda-feira, 25, 49% dos entrevistados veem injustiça na sanção imposta pelo governo de Donald Trump ao ministro da Suprema Corte brasileira.

Outros 39% consideram que a ação do presidente americano é justa, e 12% não souberam ou não quiseram responder. A Lei Magnitsky é um dispositivo da legislação americana que permite que os Estados Unidos imponham sanções econômicas a acusados de corrupção ou graves violações de direitos humanos.

A medida imposta dia 30 de julho se tornou a primeira vez que uma autoridade de país democrático foi punida pela lei e faz parte das ações do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) com a autoridades americanas para tentar beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O pai de Eduardo responde por golpe de Estado no STF e ambos foram indiciados na semana passada por tentarem coagir o curso do processo. A mesma pesquisa mostrou que 52% dos brasileiros acham que Bolsonaro participou do plano de golpe, enquanto 36% dizem que não. São 10% os que não souberam ou não responderam, e 2% dizem que não houve plano golpista.

No contexto do novo inquérito, sobre a atuação da família no país americano, Bolsonaro passou a usar tornozeleira eletrônica e, mais tarde, por quebrar cautelares, teve prisão domiciliar decretada. A pesquisa também demonstrou que a maioria dos brasileiros considera a domiciliar do ex-presidente justa.

Além da aplicação da Magnitsky, os Estados Unidos também impuseram tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, chantageando o País a encerrar o processo penal contra Bolsonaro. Como mostrou o Estadão, a Advocacia-Geral da União (AGU) está contratando um escritório de advocacia para atuar nos EUA para reverter as sanções impostas pelo governo Trump.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas com mais de 16 anos entre 13 e 17 de agosto em 120 municípios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%.