General Heleno depõe à CPMI do 8 de janeiro e é aplaudido de pé pela oposição; vídeo

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura os atos de 8 de janeiro, em Brasília, ouve nesta terça-feira (26) o general de Exército Augusto Heleno, ex-ministro-chege do gabinete de Segurança Institucional do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

General Heleno será ouvido na condição de testemunha. Ao chegar ao plenário onde a reunião da CPMI está sendo realizada, o militar foi aplaudido de pé por deputados e senadores da oposição. Veja:

Munido de um habeas corpus concedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristino Zanin, ele pode permanecer em silêncio ao ser questionado sobre fatos que possam incriminá-lo. Porém, general Heleno está respondendo as perguntas da relatora do colegiado, senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

Em seu depoimento, o general deve ser ser questionado, principalmente, sobre trechos da delação de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Cid afirmou que o ex-presidente discutiu, em uma reunião em 2022, a possibilidade de um golpe com comandantes das Forças Armadas.