Blogueiro que planejou com paraense atentado a bomba em Brasília fica em silêncio na CPMI

O blogueiro Wellington Macedo de Souza, um dos três condenados por tentar explodir uma bomba no Aeroporto de Brasília, no dia 24 de dezembro do ano passado, informou que não vai responder as perguntas dos parlamentares durante seu depoimento nesta quinta-feira (21) à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro.

Em decisão tomada nesta quarta-feira (20), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso atendeu parcialmente o pedido da defesa do depoente e concedeu a ele o direito permanecer em silêncio na Comissão, mas negou o pedido para que Wellington não comparecesse ao colegiado.

No início da reunião, o investigado informou que aceitaria colaborar com a comissão em uma nova convocação, caso sua defesa tivesse acesso às investigações em que é alvo. Depois, ele se recusou a responder aos questionamentos da relatora, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

Wellington, o empresário paraense George Washington de Oliveira Sousa e Alan Diego dos Santos Rodrigues foram condenadas pela armação da bomba em Brasília. Os três estão presos. O explosivo foi colocado em um caminhão de combustíveis, mas o motorista do veículo identificou a carga antes que o material fosse detonado.

George Washington de Oliveira foi quem colocou os explosivos em um caminhão-tanque de combustível, mas o plano foi descoberto no dia 24 de dezembro e ele acabou preso. Ele pegou uma pena de nove anos e quatro meses de prisão pelos crimes de explosão, causar incêndio e posse de arma de fogo sem autorização.