General Amaro é nomeado ministro-chefe do GSI por Lula

O general da reserva do Exército Marcos Antônio Amaro dos Santos foi nomeado ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Ele deve tomar posse às 9h desta quinta-feira (4), em cerimônia no Palácio do Planalto. A escolha do general Amaro para comandar o GSI já havia sido anunciada no dia anterior, quarta-feira (3), após ele se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, mas a nomeação foi publicada na edição desta quinta do Diário Oficial da União.

No dia 19 de abril, general Gonçalves Dias pediu demissão do cargo de cargo de ministro-chefe do GSI, após a divulgação de imagens do circuito interno da Presidência da República mostrarem a atuação dele a de servidores do GSI durante a invasão ao Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Ricardo Cappelli, então, assumiu o órgão interinamente. Conforme publicado DOU desta quinta-feira, Cappelli retornou ao cargo de secretário-executivo do Ministério da Justiça.