Lula confirma general Amaro para o comando do GSI

O general da reserva Marco Antônio Amaro, de 65 anos, deve ser indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o comando do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Embora o nome do general já estivesse sendo cotado há algumas semanas, o convite oficial só foi feito nesta quarta-feira (3), durante reunião com Lula e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, realizada no Palácio do Planalto.

Amaro deve se reunir com o titular provisório do gabinete de segurança, Ricardo Cappelli, no fim da tarde. O general será responsável por nomear os substitutos dos 87 funcionários, maioria de militares, que foram demitidos nas últimas semanas.

Lula havia determinado a renovação do quadro de pessoal, e há uma expectativa entre ministros do Planalto de que sejam nomeados civis para estes cargos. Amaro começou a ser cotado pelo governo para assumir o GSI depois da saída de Marco Gonçalves Dias, em 19 de abril.

A decisão por um militar no posto tem o intuito de evitar que a relação do governo com as Forças Armadas se desgaste.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)