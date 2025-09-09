Força Armadas promovem segunda fase do alistamento feminino até 15 de setembro

As Forças Armadas seguem com a segunda fase do processo de alistamento para o Serviço Militar Inicial Feminino (SMIF). Esta etapa começou dia 1º deste mês e vai até a próxima segunda-feira (15), com as candidatas se apresentando, presencialmente, no Centro de Excelência do Serviço Militar, na rua do Utinga, nº 300, no bairro do Curió-Utinga, em Belém.

Chefe do posto de recrutamento e mobilização de Belém, o coronel Alexsandro Moura Lima explicou que, nesta etapa, todas as candidatas que se alistaram para a turma de 2026, têm entre 17 e 18 anos este ano, e vão passar por entrevistas, exames médicos, testes físicos e atualização cadastral.

"Elas vão ter a oportunidade de dizer, também, se são voluntárias para o Exército, Marinha ou Aeronáutica. Isso finaliza a segunda etapa e elas vão ficar aguardando a terceira etapa, que é o alistamento em dezembro. Em dezembro, tomam conhecimento se vão estar no excesso de contingente ou na seleção para a quarta etapa”, explicou o oficial Alexsandro Lima.

Resultado final

As participantes consideradas aptas vão permanecer aguardando a fase seguinte, ou seja, a quarta fase mencionada pelo coronel, que consiste na designação para a Força Armada específica, conforme a disponibilidade de vagas. A previsão é de que a lista seja divulgada em dezembro de 2025, no site oficial do alistamento (alistamento.eb.mil.br), junto com os nomes dos candidatos do alistamento masculino.

Em Belém, jovens se apresentaram nesta terça-feira (9) no Centro de Excelência do Serviço Militar, no bairro do Curió-Utinga (Divulgação / Exército)

Maria Daniela Matos tem 18 anos de idade, e se apresentou, nesta terça-feira (9) para o alistamento. Ela contou que já está ansiosa para saber o resultado final. “O dia acordou especial porque eu vim me apresentar no Exército, ver como posso conseguir esta carreira que é um sonho que eu tenho desde criancinha”, disse ela sorrindo.

“Eu passei por todo o processo, foi bem tranquilo, uma coisa nova para mim. Estou apta, agora é esperar chegar 15 de dezembro meia-noite, eu vou estar no site para ver a minha situação, e espero, com todo o meu coração, que eu tenha passado”, afirmou Maria Daniela.

A estudante Débora Martins se apresentou com o pai, o vigilante Sidney Martins. Pai e filha também têm grande expectativa para o resultado final em dezembro. “O interesse foi de nós dois, ela se interessou e eu levei no cyber (para se inscrever). Minha filha sempre quis trabalhar, é focada desde jovem, quer a independência dela. Então, ela me disse que queria crescer, seguir em frente, ter um trabalho para pagar a faculdade dela, e eu estou apoiando”, afirmou Sidney.

Pioneirismo histórico como soldadas nas Forças Armadas

Este é o primeiro alistamento feminino da história do Brasil. Débora Martins está otimista para conquistar a oportunidade. “Estou ansiosa, espero que dê certo, estou apta na saúde e agora é só esperar dia 15 de dezembro”, disse a estudante.

No total, foram abertas 1.465 vagas no país, distribuídas entre Exército (1.010 vagas), Marinha (155 vagas) e Aeronáutica (300 vagas). Para a área de atuação do Comando Militar do Norte (CMN), são 55 vagas. O tempo de serviço inicial é de 12 meses, podendo ser renovado anualmente por até oito anos.

No Centro de Excelência, no Utinga, a tenente Jaqueline Roiesky, instrutora no processo de alistamento, observou, de fato, tratar-se de um momento histórico dentro das Forças Armadas.

“Para nós, que estamos envolvidos com a formação e com o Exército como todo, acredito que é um privilégio. Não é de agora que o segmento feminino está entrando, mas ele é primordial, neste momento por elas estarem entrando como soldados. O Exército está aberto e ele vem se preparando. (...) então, é uma grande expectativa”, disse a tenente Roiesky.

O coronel Alexsandro Moura Lima fez questão de ressaltar que a candidata que se inscreveu, mas por algum impedimento não pôde comparecer no dia e horário marcados, deve se apresentar, exclusivamente pela manhã, e será recebida até o dia 15 deste mês.

Na primeira fase, realizada no primeiro semestre de 2025, mais de 30 mil mulheres se inscreveram em todo o país. As selecionadas devem ser incorporadas no primeiro trimestre de 2026.

Serviço:

Segunda fase do Alistamento para o Serviço Militar Inicial Feminino (SMIF)

Data: até 15/09/2025

Horário: pela manhã

Local: Centro de Excelência do Serviço Militar, na rua do Utinga, nº 300, no bairro Curió-Utinga, em Belém.