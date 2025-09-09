Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Força Armadas promovem segunda fase do alistamento feminino até 15 de setembro

Candidatas agendadas devem comparecer presencial para entrevistas e testes físicos e de saúde

O Liberal
fonte

Inédito no Brasil, o alistamento militar feminino acontece até dia 15 deste mês, com inscrições de mulheres que completam 18 anos em 2025 (Divulgação / Exército)

As Forças Armadas seguem com a segunda fase do processo de alistamento para o Serviço Militar Inicial Feminino (SMIF). Esta etapa começou dia 1º deste mês e vai até a próxima segunda-feira (15), com as candidatas se apresentando, presencialmente, no Centro de Excelência do Serviço Militar, na rua do Utinga, nº 300, no bairro do Curió-Utinga, em Belém. 

Chefe do posto de recrutamento e mobilização de Belém, o coronel Alexsandro Moura Lima explicou que, nesta etapa, todas as candidatas que se alistaram para a turma de 2026, têm entre 17 e 18 anos este ano, e vão passar por entrevistas, exames médicos, testes físicos e atualização cadastral.

"Elas vão ter a oportunidade de dizer, também, se são voluntárias para o Exército, Marinha ou Aeronáutica. Isso finaliza a segunda etapa e elas vão ficar aguardando a terceira etapa, que é o alistamento em dezembro. Em dezembro, tomam conhecimento se vão estar no excesso de contingente ou na seleção para a quarta etapa”, explicou o oficial Alexsandro Lima.

Resultado final

As participantes consideradas aptas vão permanecer aguardando a fase seguinte, ou seja, a quarta fase mencionada pelo coronel, que consiste na designação para a Força Armada específica, conforme a disponibilidade de vagas. A previsão é de que a lista seja divulgada em dezembro de 2025, no site oficial do alistamento (alistamento.eb.mil.br), junto com os nomes dos candidatos do alistamento masculino.

image Em Belém, jovens se apresentaram nesta terça-feira (9) no Centro de Excelência do Serviço Militar, no bairro do Curió-Utinga (Divulgação / Exército)

Maria Daniela Matos tem 18 anos de idade, e se apresentou, nesta terça-feira (9) para o alistamento. Ela contou que já está ansiosa para saber o resultado final. “O dia acordou especial porque eu vim me apresentar no Exército, ver como posso conseguir esta carreira que é um sonho que eu tenho desde criancinha”, disse ela sorrindo.

“Eu passei por todo o processo, foi bem tranquilo, uma coisa nova para mim. Estou apta, agora é esperar chegar 15 de dezembro meia-noite, eu vou estar no site para ver a minha situação, e espero, com todo o meu coração, que eu tenha passado”, afirmou Maria Daniela.

A estudante Débora Martins se apresentou com o pai, o vigilante Sidney Martins. Pai e filha também têm grande expectativa para o resultado final em dezembro. “O interesse foi de nós dois, ela se interessou e eu levei no cyber (para se inscrever). Minha filha sempre quis trabalhar, é focada desde jovem, quer a independência dela. Então, ela me disse que queria crescer, seguir em frente, ter um trabalho para pagar a faculdade dela, e eu estou apoiando”, afirmou Sidney.

Pioneirismo histórico como soldadas nas Forças Armadas

Este é o primeiro alistamento feminino da história do Brasil. Débora Martins está otimista para conquistar a oportunidade. “Estou ansiosa, espero que dê certo, estou apta na saúde e agora é só esperar dia 15 de dezembro”, disse a estudante.

No total, foram abertas 1.465 vagas no país, distribuídas entre Exército (1.010 vagas), Marinha (155 vagas) e Aeronáutica (300 vagas). Para a área de atuação do Comando Militar do Norte (CMN), são 55 vagas. O tempo de serviço inicial é de 12 meses, podendo ser renovado anualmente por até oito anos.

No Centro de Excelência, no Utinga, a tenente Jaqueline Roiesky, instrutora no processo de alistamento, observou, de fato, tratar-se de um momento histórico dentro das Forças Armadas.

“Para nós, que estamos envolvidos com a formação e com o Exército como todo, acredito que é um privilégio. Não é de agora que o segmento feminino está entrando, mas ele é primordial, neste momento por elas estarem entrando como soldados. O Exército está aberto e ele vem se preparando. (...) então, é uma grande expectativa”, disse a tenente Roiesky.

O coronel Alexsandro Moura Lima fez questão de ressaltar que a candidata que se inscreveu, mas por algum impedimento não pôde comparecer no dia e horário marcados, deve se apresentar, exclusivamente pela manhã, e será recebida até o dia 15 deste mês.

Na primeira fase, realizada no primeiro semestre de 2025, mais de 30 mil mulheres se inscreveram em todo o país. As selecionadas devem ser incorporadas no primeiro trimestre de 2026.

Serviço:

Segunda fase do Alistamento para o Serviço Militar Inicial Feminino (SMIF)

Data: até 15/09/2025
Horário: pela manhã
Local: Centro de Excelência do Serviço Militar, na rua do Utinga, nº 300, no bairro Curió-Utinga, em Belém.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

economia

alistamento feminino
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Soldadas

Força Armadas promovem segunda fase do alistamento feminino até 15 de setembro

Candidatas agendadas devem comparecer presencial para entrevistas e testes físicos e de saúde

09.09.25 22h57

Lula diz que seu governo está combatendo o crime organizado, que 'chegou à Faria Lima'

09.09.25 20h18

Combate à violência

No Pará, deputados aprovam projeto de lei que proíbe trotes violentos nas universidades 

Proposição foi aprovada nesta terça-feira (9) na Assembleia Legislativa do Pará

09.09.25 20h10

Imprensa internacional repercute voto de Moraes pela condenação de Bolsonaro

09.09.25 20h08

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

'FOI LONGE DEMAIS'

Flávio Bolsonaro diz que STF 'entregará cabeça de Moraes na bandeja'

A declaração do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feita em ato no 7 de Setembro

08.09.25 11h43

Corrupção

Operação da PF e CGU na Grande Belém apura desvios de R$ 198 milhões em contratos públicos

Fraudes envolvem recursos federais e procedimentos licitatórios em contratos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro

02.09.25 13h34

ESTRATÉGIA

Ex-assessor de Moraes usa audiência no Senado para vazar celular de Paulo Gonet

A audiência foi organizada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e já tinha sido marcado para acontecer na mesma data do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF).

02.09.25 16h28

POLÍTICA

Silas Malafaia critica uso da bandeira dos EUA em ato pró-Bolsonaro: '100% contra'

Pastor diz que ficou indignado com símbolo estrangeiro no 7 de setembro

08.09.25 21h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda