Flávio diz que não se acostumará enquanto não colocar membros do CV e PCC atrás das grades

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse neste sábado, 20, que não vai se acostumar enquanto não pegar "narcoterroristas do Comando Vermelho (CV) e PCC e enfiar atrás das grades". A fala ocorreu durante o lançamento da pré-candidatura do deputado estadual, André do Prado (PL-SP), ao Senado.

"Parece até um pouco distante declarar como terroristas, mas quando é que o (presidente) Lula vai fazer isso aqui no Brasil? Esse é um problema que nós, brasileiros, temos que resolver", afirmou o filho do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), que foi condenado e preso por tentativa de golpe de Estado.

Flávio Bolsonaro também atribui ao governo Lula uma suposta abertura de fronteiras, por onde estariam entrando drogas e fuzis. "Ele tira dinheiro da fiscalização, do Exército, da Marinha e Aeronáutica. É dessa forma que eles (PCC e CV) dominam o território."

O pré-candidato à presidência da República também afirmou que seu eventual governo será radical com temas relacionados à segurança pública.

Se eleito, prometeu abrir mais de 500 mil vagas no sistema penitenciário, com o objetivo de "prender traficantes, narcoterroristas do PCC, da milícia e também ladrões de celular", completou.