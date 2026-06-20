Alckmin sobre Jaques e Master: Lula vai conduzir bem a questão; PF tem independência

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou neste sábado (20) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conduzirá a "crise" gerada.

A polêmica envolve o líder do governo no Congresso, senador Jaques Wagner (PT), e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, preso pela fraude no Banco Master.

Alckmin destacou o exemplo do governo com "espírito republicano". Ele enfatizou a "total independência" da Polícia Federal para cumprir seu trabalho, durante evento em Dom Aquino (MT).

Mensagens encontradas pela Polícia Federal no telefone celular de Daniel Vorcaro citam o líder do governo no Senado. As conversas mostram Jaques Wagner pedindo favores ao ex-banqueiro e intermediando recados ao presidente Lula.

Detalhes da Operação Compliance Zero

Wagner foi alvo de busca e apreensão na quinta-feira (18). A ação faz parte da nona fase da Operação Compliance Zero, por suspeita de recebimento de propina.

O suposto pagamento teria vindo do ex-sócio de Vorcaro no Banco Master, Augusto Lima. Incluem a compra de um apartamento de R$ 2,5 milhões e repasses de R$ 3,5 milhões a uma empresa familiar.

Os diálogos, segundo a PF, demonstram a relação de Vorcaro com o senador. Vorcaro marcou encontros com Jaques Wagner e tinha acesso direto ao seu telefone celular.

A PF também aponta que, além de Augusto Lima, Daniel Vorcaro demonstrava influência com políticos da Bahia. A avaliação é de que Wagner pode deixar a posição no Congresso na próxima semana.

O senador, no entanto, tem dito que não tem nenhuma relação com Vorcaro. Ele afirma que não pode ser responsabilizado por conversas de terceiros.

O repórter viajou a convite da Rumo.