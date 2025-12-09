Capa Jornal Amazônia
Flávio diz concordar com Tarcísio sobre ter outros candidatos da direita e cita união

Estadão Conteúdo

O senador e pré-candidato À Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse nesta terça-feira (9) que tem convicção de que irá vencer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições do próximo ano. Em conversa com jornalistas na porta da superintendência da Polícia Federal, ele disse que, em breve, estará na frente até em pesquisas governistas.

"Eu tenho a convicção de que a gente vai tirar o Lula do governo, porque essa é a solução pro Brasil. Então, a gente tá junto pelo Brasil, junto com Tarcísio, que falou correto quando cita outros nomes. Eu sou um cara da política, conheço o jogo do poder aqui em Brasília, passei quatro anos colado aqui com o presidente Bolsonaro, aprendi demais com os acertos e com os erros que a gente não vai cometer novamente. Podem ter certeza que muito em breve a gente vai estar aí na frente, até nas pesquisas do governo, a gente vai estar na frente do Lula", declarou.

Flávio disse ainda que teve conversa franca com os presidentes do PP, Ciro Nogueira, e do União Brasil, Antonio Rueda, na segunda-feira (8). Segundo ele, os partidos têm pesquisas e se preocupam com a possibilidade de seu nome não tracionar eleitoralmente. Isso seria o "esperado" e agora os partidos vão consultar os diretórios estaduais.

Afirmou também que vai rodar a base do PL e continuar conversas com os outros partidos do Centrão para provar que sua candidatura é viável.

Para o senador, o governador de São Paulo está correto ao dizer que há outros candidatos na direita. Flávio disse ainda que está "mais junto do que nunca" com o governador e que a direita vai estar junta em 2026 seja no início ou no fim da eleição.

"Mais uma vez, cabe a mim convencê-los de que o melhor projeto é vir com a gente desde o início. E se eles entenderem que não, também eu tenho certeza que a gente vai estar junto num segundo momento para impedir que o Brasil mergulhe nesse precipício aí, pule nesse precipício sem paraquedas", completou.

Flávio disse que seu pai ficou feliz com a repercussão do anúncio de sua candidatura e com o ânimo injetado na militância. Teria pedido que o filho agradecesse a última fala do governador Tarcísio.

O senador disse que mostrou ao pai uma pesquisa na qual ele já está empatado com Lula. O fato teria animado o ex-presidente que, ao fim da visita, teria lhe dado um abraço e pedido para que ele "continue firme".

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO

Tarcísio
Política
