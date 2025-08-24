Flávio Bolsonaro relata que mãe e avós foram feitos reféns em assalto no Rio

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) relatou neste domingo (24/8) que sua mãe e seus avós, ambos com cerca de 80 anos, foram feitos reféns durante um assalto à residência da família, em Resende, no Sul do Rio de Janeiro. O parlamentar publicou um vídeo em suas redes sociais descrevendo o episódio, que teria durado mais de uma hora.

Segundo Flávio, os criminosos abordaram sua mãe no momento em que ela chegava à casa e a obrigaram a entrar sob ameaças. Dentro do imóvel, os assaltantes mantiveram as vítimas sob a mira de armas, utilizando fita adesiva para imobilizá-las.

Ele afirmou que os criminosos diziam conhecer a identidade de sua mãe e questionavam sobre dinheiro que supostamente estaria na residência. Sem encontrar valores em espécie, os assaltantes levaram joias, anéis e outros pertences, além do carro de seu avô, usado na fuga.

O senador destacou que, apesar da violência e do tempo em que permaneceram sob ameaça, sua mãe e seus avós passam bem. Em suas publicações, ele classificou o episódio como um momento de “terror”.

Flávio Bolsonaro afirmou ainda que já acionou as autoridades competentes para investigar o caso.