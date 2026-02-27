Capa Jornal Amazônia
Flávio Bolsonaro publica foto com Tarcísio: 'vamos fazer história juntos, não só em SP'

Estadão Conteúdo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, publicou na manhã desta sexta-feira, 27, uma foto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e afirmou que os dois farão "história juntos". Flávio está em São Paulo, onde se reúne com Tarcísio e outros aliados.

"Vamos fazer história juntos, construindo o 'Projeto Brasil' para recolocar o País no caminho da prosperidade. Meu amigo Tarcísio, vamos estar juntos não apenas em São Paulo, mas devolvendo a esperança a todos os brasileiros", escreveu Flávio nas redes sociais. Na imagem, os dois aparecem lado a lado, com um aperto de mãos.

O senador ainda citou áreas de possível cooperação, como a transição energética e a biotecnologia. "É necessário resgatar a capacidade de estabelecer consenso em torno de uma visão de futuro, refletir sobre nossas experiências de sucesso, aproveitar nossas vocações como a segurança alimentar, a transição energética, a economia do conhecimento e biotecnologia. Garantir a ordem e promover o progresso!", escreveu.

Flávio tem se concentrado na construção de seus palanques estaduais e tem dito que caberá a Tarcísio escolher um nome para a eleição ao Senado por São Paulo.

