Flávio Bolsonaro diz que STF 'entregará cabeça de Moraes na bandeja'

Estadão Conteúdo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou neste domingo, 7, que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) vão entregar a cabeça de Alexandre de Moraes em uma bandeja aos brasileiros porque "sabem que ele foi longe demais", "sabem que Bolsonaro é inocente" e "sabem que não houve tentativa de golpe" no País.

A declaração do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi feita em ato no 7 de Setembro, em Copacabana, na zona sul do Rio, às vésperas da reta final do julgamento que poderá condenar o ex-chefe do Executivo por tentativa de golpe de Estado.

"Os outros ministros do Supremo, que eu acredito que sejam pessoas normais, em algum momento, eu espero que seja rápido, vão largar a mão de Alexandre de Moraes. O próprio Supremo vai dar a cabeça de Alexandre de Moraes na bandeja para o povo brasileiro porque ele foi longe demais. E eles sabem disso. Todos no Supremo sabem que Alexandre de Moraes foi longe demais, todos no Supremo sabem que Bolsonaro é inocente, todos no Supremo sabem que não houve tentativa de golpe aqui no nosso Brasil", afirmou Flávio.

O ato bolsonarista em Copacabana começou às 11 horas, mas apoiadores do ex-presidente já estavam no local antes do início. Alguns carregavam faixas com inscrições "Fim da ditadura do STF"; "Senadores omissos, + moral e - Moraes"; "anistia já"; "fora Moraes"; e "fora Lula".

Em um discurso de cerca de 15 minutos, o senador afirmou que Moraes, relator da ação penal da tentativa de golpe, tem "traços de psicopatia" porque não liga para a própria família e quer "continuar bancando uma perseguição covarde, absurda, contra Bolsonaro" para "dizer que venceu".

"Eu fico pensando. A gente fica repetindo isso, 'Fora Moraes', e é do coração, mas eu fico impressionado como é que ele tem traços de psicopatia, porque uma pessoa que não liga para a própria família, como Alexandre de Moraes parece não ligar, não pode ser uma pessoa normal. Uma pessoa que não está preocupada com a sua esposa, que não está preocupada com seus filhos, que quer continuar bancando uma perseguição covarde, absurda, contra Bolsonaro, para, no final, ele dizer que venceu uma discussão, mas ele não tem razão", disse o filho do ex-presidente.

Anistia para Bolsonaro

Flávio Bolsonaro fez um apelo aos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), para que eles pautem um projeto que prevê anistia penal, cível, administrativa e eleitoral para todos os envolvidos no 8 de Janeiro e para os réus na ação penal em curso no STF.

"Presidente Hugo Motta, presidente Davi Alcolumbre, com todo o respeito que tenho a Vossas Excelências, não existe meia anistia, não existe anistia criminal sem a anistia eleitoral. A nossa Constituição é muito clara e não deixem, presidentes Hugo e Davi, que o nosso Poder Legislativo seja, mais uma vez, pisado por Alexandre de Moraes, humilhado por Alexandre de Moraes", disse.

Segundo Flávio, o texto é "para anistiar todos aqueles perseguidos, para que não sofram nenhuma sanção penal, cível, administrativa e eleitoral desde a inauguração do inquérito das fake news".

"Nós não vamos admitir uma anistia que não atenda também o presidente Bolsonaro. A anistia não é sobre pessoas, a anistia é sobre fatos. Não dá, não caiam nessa mentira, não dá para anistiar a Débora do Batom sem anistiar também o presidente Bolsonaro. Sabe por quê? Porque eles estão respondendo pelos mesmos crimes", disse.

