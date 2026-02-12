Flávio Bolsonaro diz que não sabe como será a participação do pai na campanha

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, afirmou nesta quinta-feira, 12, que não sabe como será a participação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em sua campanha, mas que seu sonho é que o pai grave vídeos para ele. Jair Bolsonaro está preso e impedido de usar as redes sociais.

"É uma interrogação ... Meu sonho seria que ele pudesse gravar os vídeos, dar entrevista com mais tranquilidade. Não sei como será a participação dele direta", declarou em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan.

Flávio visitou Jair Bolsonaro na quarta-feira, 11, e disse que o pai estava com "muito soluço".

Estratégia

Flávio afirmou que o pai definirá os palanques estaduais por ter "feeling político": "De vez em quando, têm uns traidores, mas 99% das vezes, ele acerta. Ele falou: 'Flávio, tem que ser você'", disse.

Flávio disse que uma de suas estratégias para vencer as eleições é conseguir melhorar o desempenho da direita em Estados em que Bolsonaro ficou atrás de Lula nas eleições de 2022. "A estratégia nacional é aumentar a diferença em relação ao PT que tivemos em algumas regiões. Aumentamos em alguns lugares, mas não foi suficiente. São Paulo é um Estado muito estratégico", falou.

Flávio reafirmou ainda que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deve oferecer um "palanque forte" no Estado e que o raciocínio de campanha é compensar as desvantagens de alguns Estados em outros.