Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Flávio Bolsonaro diz que não sabe como será a participação do pai na campanha

Estadão Conteúdo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, afirmou nesta quinta-feira, 12, que não sabe como será a participação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em sua campanha, mas que seu sonho é que o pai grave vídeos para ele. Jair Bolsonaro está preso e impedido de usar as redes sociais.

"É uma interrogação ... Meu sonho seria que ele pudesse gravar os vídeos, dar entrevista com mais tranquilidade. Não sei como será a participação dele direta", declarou em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan.

Flávio visitou Jair Bolsonaro na quarta-feira, 11, e disse que o pai estava com "muito soluço".

Estratégia

Flávio afirmou que o pai definirá os palanques estaduais por ter "feeling político": "De vez em quando, têm uns traidores, mas 99% das vezes, ele acerta. Ele falou: 'Flávio, tem que ser você'", disse.

Flávio disse que uma de suas estratégias para vencer as eleições é conseguir melhorar o desempenho da direita em Estados em que Bolsonaro ficou atrás de Lula nas eleições de 2022. "A estratégia nacional é aumentar a diferença em relação ao PT que tivemos em algumas regiões. Aumentamos em alguns lugares, mas não foi suficiente. São Paulo é um Estado muito estratégico", falou.

Flávio reafirmou ainda que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), deve oferecer um "palanque forte" no Estado e que o raciocínio de campanha é compensar as desvantagens de alguns Estados em outros.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

PRESIDÊNCIA

FLÁVIO BOLSONARO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

caso banco master

Toffoli nega 'amizade' com Vorcaro, mas confirma ser sócio da empresa Maridt citada no caso

O ministro afirmou também que assumiu a relatoria do inquérito sobre a venda do Banco Master ao BRB somente quando a empresa já não fazia mais parte do grupo

12.02.26 14h44

investigação

Toffoli manda PF enviar ao STF conteúdo de celulares do caso Master ao ser citado em diálogos

Ele determinou à PF que encaminhe laudos periciais já produzidos sobre o material e outros elementos de prova documentados

12.02.26 14h13

Congresso aponta artilharia pra Toffoli, pressiona por CPI e pretende pautar quebra de sigilo

12.02.26 12h38

Deputado pede ao TCU auditoria de US$ 2,5 milhões em gastos do Itamaraty com 30 diplomatas

12.02.26 12h12

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

saúde

Boletim médico atualiza estado de saúde do senador Jader Barbalho

O comunicado da unidade de saúde aponta melhora do senador, internado com desidratação e suspeita de virose

06.02.26 21h23

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

DESIDRATAÇÃO

Senador Jader Barbalho é internado após quadro de desidratação

Parlamentar deu entrada no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém

05.02.26 15h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda