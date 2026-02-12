Capa Jornal Amazônia
Nikolas rebate críticas e reafirma apoio a Flávio, mas deve priorizar candidatura à Câmara

O parlamentar mineiro também explicou declarações recentes nas quais afirmou que priorizará sua reeleição à Câmara por Minas Gerais

Nikolas Ferreira (Instagram @nikolasferreiradm)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) rebateu nesta quarta-feira, 11, críticas de perfis bolsonaristas nas redes sociais que o acusavam de não participar da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato escolhido por Jair Bolsonaro.

Em publicação nas redes sociais, Nikolas compartilhou um vídeo com trechos de entrevistas e participações em podcasts nos quais reafirma apoio ao filho do ex-presidente.

"Flávio é o candidato escolhido pelo presidente Bolsonaro e terá o meu apoio. Disse isso de forma objetiva e afirmei que estarei na campanha, mesmo sem participar da coordenação ou do planejamento do processo", escreveu em sua conta no X. "Não há qualquer declaração minha dizendo que não participaria da campanha presidencial no primeiro turno. Essa é uma narrativa claramente falsa, a ponto de ser patética, construída a partir de cortes descontextualizados e de muita má-fé", continuou.

O parlamentar mineiro também explicou declarações recentes nas quais afirmou que priorizará sua reeleição à Câmara por Minas Gerais. "Por quê? Simples: a votação expressiva que o povo mineiro me confiou é um dos pilares que sustentam a minha força", justificou.

A declaração no momento em que o PL tenta encontrar um nome competitivo ao governo de Minas Gerais. O próprio deputado admitiu, em entrevista ao portal Metrópoles no início do mês, que o partido ainda busca um candidato para a disputa.

Flávio chegou a considerar lançar Nikolas. O senador discutiu a possibilidade com lideranças do Centrão, que manifestaram interesse em apoiá-lo. Posteriormente, entretanto, afirmou que o deputado não seria o candidato. A decisão partiu do próprio Nikolas, que preferiu focar a reeleição à Câmara. Ele já havia manifestado anteriormente que não tinha interesse na disputa estadual.

"Além disso, é de conhecimento de todos que, historicamente, a vitória em Minas Gerais é condição necessária para que um candidato se torne presidente. Não é egoísmo ou projeto pessoal, é propósito", concluiu Nikolas.

O vice-governador de Minas, Mateus Simões (PSD), quer viabilizar seu nome como sucessor do governador Romeu Zema (Novo) e tenta se apresentar como o único candidato competitivo da direita no Estado. No entanto, como mostrou a Coluna do Estadão, Simões afirmou que Flávio Bolsonaro não terá seu palanque, já reservado a Zema, pré-candidato ao Planalto.

A possibilidade de Zema ser vice de Flávio foi cogitada pelo presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira(PI), mas o governador afirmou que não recebeu convite.

Sobre os ataques, Nikolas disse que os perfis responsáveis pelas críticas precisam ser desautorizados publicamente. "Do contrário, continuarão a criar conflitos desnecessários", afirmou.

Em um dos trechos do vídeo publicado, o deputado declarou não ser subserviente ao bolsonarismo, mas disse que fará 'tudo o que deve ser feito" contra o PT. Também afirmou compreender a escolha de Bolsonaro pelo próprio filho. "Acho que o Bolsonaro tomou muitas 'facadas' de deslealdade e, talvez, algo que ele preze agora seja a lealdade. E ninguém melhor do que a própria família para se confiar", disse.

