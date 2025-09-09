Capa Jornal Amazônia
Flávio Bolsonaro critica voto de Moraes e afirma que vai pedir a suspensão do julgamento do pai

Em sua declaração, Flávio disse que Moraes "parecia um líder do governo do PT"

Estadão Conteúdo
fonte

Senador Flávio Bolsonaro. (Foto: Edilson Rodrigues / Agencia Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou, nesta terça-feira, 9, o voto do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que pediu a condenação de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O parlamentar afirmou que irá solicitar a suspensão do julgamento. Em sua declaração, Flávio disse que Moraes "parecia um líder do governo do PT".

"Uma tristeza no coração ao ver como uma pessoa anuncia um voto político, com tanta raiva, tanto ódio. Parecia o líder do governo, do PT, no Supremo proferindo palavras sem embasamento jurídico, sem nenhuma prova, como quem pratica uma vingança", afirmou Flávio a jornalistas.

O senador citou acusações feitas pelo ex-assessor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Eduardo Tagliaferro, que diz que Moraes pediu para alterar documento irregularmente para justificar uma operação da Polícia Federal. Flávio alega que uma perícia teria confirmado a veracidade dos depoimentos de Tagliaferro.

"Vamos oficiar todos os ministros do Supremo para que tomem ciência dessa grave denúncia de fraude processual feita por um membro do STF solicitando que seja aberta uma investigação e que seja suspenso esse julgamento até que essa investigação, seja concluída", declarou Flávio.

Flávio disse ainda que a defesa de Bolsonaro e dos outros réus tiveram apenas acesso parcial às provas e que o tamanho dos arquivos inviabilizou a análise das provas. Também reclamou a falta de uma investigação para apurar as falas de Tagliaferro contra Moraes.

Mais cedo, o senador já havia rebatido o voto do ministro, classificando-o como uma "encenação absurda". Em um vídeo publicado na rede social X, Flávio escreveu em caixa alta. "SEM PROVAS, SEM LEI."

Na legenda da publicação, afirmou. "Não vamos aceitar essa encenação absurda de Alexandre de Moraes. Sentença não é um livro autoral dele, é preciso ter provas, nexo causal, respeito às leis e à CF/88. Tudo isso falta nesse pseudo-processo. SOMOS TODOS BOLSONARO".

Magno Malta diz que acionará OEA, ONU e Tribunal de Haia

O senador Magno Malta (PL-ES) disse que a oposição acionará organismos internacionais caso Bolsonaro seja condenado, como a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização dos Estados Americanos (OEA).

"Vamos à OEA, à ONU, embora sabendo a tendência esquerdista, e, se necessário for, iremos até o Tribunal de Haia", afirmou Malta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

