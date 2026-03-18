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Política

Alcolumbre critica Costa Neto: há pessoas mitômanas, nunca tratei de dosimetria ou CPI

A declaração veio depois de o senador Eduardo Girão (Novo-CE) questioná-lo sobre uma declaração de Valdemar Costa Neto

Estadão Conteúdo

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), subiu o tom nesta quarta-feira, 18, contra o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que há pessoas "mitômanas" e que nunca tratou com ele de uma votação dos vetos da dosimetria ou de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre o banco Master. A mitomania é a compulsão pela mentira.

"Fiquei estarrecido com as declarações do presidente do PL, ao qual tenho grande respeito. Não me posicionei em relação àquela fala dele até hoje, porque vivemos tantas agressões, ofensas e mentiras, que estou impossibilitado de, a todo instante, responder agressões, ataques e mentiras. Aquilo é uma doença, chama-se mitômano, a pessoa que mente reiteradas vezes e acredita em suas mentiras. Como não sou médico, não quero fazer consulta pública ao ex-deputado e presidente do PL, Valdemar Costa Neto", declarou Alcolumbre durante sessão no Senado.

"Absolutamente nunca tratei com Valdemar Costa Neto em relação a esse assunto da sessão do Congresso, da votação dos vetos da dosimetria ou CPMI do Banco Master", continuou.

A declaração veio depois de o senador Eduardo Girão (Novo-CE) questioná-lo sobre uma declaração de Valdemar Costa Neto ."Teve uma fala que reverbera muito negativamente, do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, de que o senhor estaria deixando uma precondição de deliberar uma sessão do Congresso para derrubar ou não veto da dosimetria se não se cobrasse tanto a CPMI do banco Master", disse Girão.

Em entrevista ao Canal Livre, da Band, Valdemar Costa Neto afirmou que o Senado teria condicionado a análise dos vetos da dosimetria a uma pressão menor nas investigações sobre o caso Master. "Eu tive uma proposta essa semana, mas eu não tenho como fazer. Eu falei com o Rogério Marinho: eles querem votar a dosimetria desde que não façam a CPI do Banco Master no Senado", disse o dirigente.

"O Alcolumbre é um deles", afirmou o presidente do PL, ao falar sobre os interessados na proposta. "Atinge meio mundo", acrescentou. No entanto, o presidente do PL disse não poder cumprir esse acordo.

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SENADO/ALCOLUMBRE/VALDEMAR COSTA NETO/CRÍTICAS
Política
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