Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Flávio Bolsonaro afirma que há acordo para pautar anistia, não para aprovar

A anistia juntos com outras medidas, foi reivindicada nos atos da oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso

Estadão Conteúdo
fonte

Flávio e os demais parlamentares da oposição defendem que tanto a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro (Wilson Dias / Agência Brasil)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta quinta-feira, 7, que há um acordo no Congresso para pautar a votação da anistia "geral e irrestrita" aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, incluindo seu pai, Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente é réu em um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) que apura tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

"A gente não está aqui defendendo que há um acordo para aprovar a anistia, a gente está defendendo que há um acordo para que se paute a anistia tanto na Câmara quanto no Senado. E quem tiver maioria vai levar essa", afirmou Flávio em coletiva de imprensa.

A anistia juntos com outras medidas, foi reivindicada nos atos da oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso. A obstrução física da Câmara dos Deputados e do Senado teve fim nesta quinta após mais de 30 horas.

Flávio e os demais parlamentares da oposição defendem que tanto a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, como o impeachment de Moraes e o fim do foro privilegiado seriam uma forma de "pacificar" o país. As medidas que beneficiam Jair Bolsonaro, preso nesta segunda-feira, 4, são chamadas pelos aliados de "pacote da paz".

A base do governo negou que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) tenha acordado pautar a anistia. Em entrevista ao UOL nesta quinta, o deputado federal governista Rogério Correia (PT-MG) disse que o acordo foi feito apenas entre os partidos da oposição.

"Eles parlamentares da oposição estão espalhando um acordo que podem ter feito com setores do União Brasil e do PP, mas jamais com Hugo Motta no sentido de pautar qualquer coisa em relação à anistia", disse.

Já o presidente da Câmara negou, ao chegar à Câmara nesta quinta-feira, 7, que tenha garantido contrapartidas para convencer a oposição a desistir da ocupação do plenário. "A presidência da Câmara é inegociável. Eu quero que isso fique bem claro", afirmou. "A negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta", enfatizou.

Na noite de quarta-feira, 6, Motta retomou a cadeira para abrir a sessão plenária. Com resistência dos bolsonaristas, o presidente iniciou a sessão e encerrou após um discurso de cerca de 10 minutos afirmando: "País deve estar em primeiro lugar e não projetos pessoais".

No discurso, Motta afirmou que a obstrução feita pela oposição ao governo Lula "não fez bem à Casa". Segundo ele, o ato não foi "condizente" com a história da Câmara.

"O que aconteceu entre o dia de ontem e o dia de hoje, em um movimento de obstrução física, não fez bem a esta Casa. A oposição tem todo o direito de se manifestar, a oposição tem todo o direito de expressar a sua vontade", disse o deputado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/STF/PRISÃO DOMICILIAR/OPOSIÇÃO/ACORDO/ANISTIA/FLÁVIO/PAUTA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

política

Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de médicos particulares

Defesa deve comprovar necessidade de internação no prazo de 24 horas

07.08.25 17h14

mudança

Saiba quem é Andre Basbaum, novo presidente da EBC nomeado por Sidônio

A mudança no comando da empresa pública de comunicação ocorreu após Jean Lima pedir demissão do cargo na última segunda-feira, 2

07.08.25 17h03

conflito em gaza

Netanyahu diz que Israel não quer 'governar' Gaza

O desejo do primeiro-ministro é entregar a região para as forças árabes

07.08.25 16h57

internacional

Embaixada dos EUA diz estar 'monitorando de perto' e ameaça aliados de Moraes: 'Estão avisados'

O órgão de representação afirmou estar "monitorando a situação de perto" e deixou um recado para quem "apoiar ou facilitar" as condutas do magistrado

07.08.25 16h33

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

'bastidores do gabinete'

Ex-assessor de Alexandre de Moraes ameaça fazer revelações contra o ministro

Eduardo Tagliaferro afirma ter provas para denunciar a atuação de Moraes em seu gabinete

31.07.25 13h18

PORNOGRAFIA INFANTIL

Michelle Bolsonaro se pronuncia após prisão de tio por pornografia infantil: 'Revoltante'

Gilberto Firmo Ferreira, tio da ex-primeira dama, foi preso na última sexta-feira (1º) por armazenar material de abuso sexual

02.08.25 14h26

"REAGE, BRASIL"

Michelle Bolsonaro chama Lula de 'cachaceiro sem vergonha' em ato em Belém

Ex-primeira-dama participou da manifestação “Reage, Brasil” na capital paraense e disse que atos têm como meta “acabar com o avanço da censura no Brasil”

03.08.25 18h33

Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro amplia ofensiva internacional e pode ser indiciado por coação

Deputado e ex-presidente Jair Bolsonaro são apontados como articuladores de pressão contra autoridades brasileiras

31.07.25 12h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda