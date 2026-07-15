Flávio aumenta carga contra STF e diz que corte quer fazer a vez do TSE e interferir em eleição

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aumentou nesta quarta-feira, 15, a carga sobre o Supremo Tribunal Federal (STF) e acusou, sem provas, os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino de tentar interferir nas eleições e usurpar as funções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A estratégia repete o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que costumava atacar os tribunais.

"Estou vendo claramente dois ministros do Supremo tentando interferir na eleição diretamente, que é o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. Eles são integrantes da primeira turma do Supremo estão fazendo uma articulação para que essa primeira turma do Supremo seja uma espécie de bypass do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições", declarou, em entrevista ao podcast Flow.