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Moraes dá 5 dias para PGR opinar se Bolsonaro descumpriu cautelar em carta

Estadão Conteúdo

15 de julho de 2026 às 19:48

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de cinco dias para a Procuradoria-Geral da República (PGR) opinar se Jair Bolsonaro (PL) descumpriu medidas cautelares após o seu filho, Flávio Bolsonaro, ler uma carta do ex-presidente nas redes sociais. O despacho foi publicado na tarde desta quarta-feira, 15.

Em prisão domiciliar, Bolsonaro está proibido de utilizar redes sociais, seja diretamente ou por meio de terceiros. Na última segunda-feira, 13, Moraes proibiu visitas de Flávio a Jair Bolsonaro por 90 dias.

Em manifestação enviada a Moraes nesta quarta-feira, a defesa de Jair Bolsonaro alegou que o ex-presidente "jamais soube que a carta seria publicizada, tampouco houve qualquer orientação, ajuste ou combinação prévia acerca da utilização de redes sociais para esse fim".

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