Moraes dá 5 dias para PGR opinar se Bolsonaro descumpriu cautelar em carta

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de cinco dias para a Procuradoria-Geral da República (PGR) opinar se Jair Bolsonaro (PL) descumpriu medidas cautelares após o seu filho, Flávio Bolsonaro, ler uma carta do ex-presidente nas redes sociais. O despacho foi publicado na tarde desta quarta-feira, 15.

Em prisão domiciliar, Bolsonaro está proibido de utilizar redes sociais, seja diretamente ou por meio de terceiros. Na última segunda-feira, 13, Moraes proibiu visitas de Flávio a Jair Bolsonaro por 90 dias.