'Fique em casa': apoiadores de Bolsonaro fazem campanha para o 7 de setembro

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciaram uma campanha nas redes sociais pedindo que as pessoas não compareceram às celebrações de 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. Pregando o “fique em casa”, mesma frase usada para tentar conter aglomerações durante a campanha de prevenção à Covid-19, o pedido dos apoiadores de Bolsonaro vem acompanhado de frases como “não há o que comemorar”.

A insatisfação envolve, principalmente, o Exército. Nas críticas publicadas nas redes sociais, os oficiais estão sendo comparados a melancias - verdes por fora (por conta do fardamento) e vermelhos por dentro (cor do símbolo do comunismo), dizem as publicações.

Essas serão as primeiras celebrações pela independência do Brasil do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após três anos de gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Apoiadores do político do PL também estão incentivando as pessoas a doarem sangue neste mês de setembro. O filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro, gravou um vídeo em que afirma que, só em Brasília, 14 mil pessoas aderiram à ação e pediram para fazer doação no dia 6 de setembro no único hemocentro público da cidade, que tem capacidade para receber 270 doações por dia. Ele pediu, então, que as pessoas tentem agendar para outros dias.

"Ao invés da gente fazer o nosso ato cívico só em um dia, vamos fazer durante todo o mês de setembro", declarou.