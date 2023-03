FAMEP realiza III Marcha a Belém em Defesa dos Municípios na próxima terça (14)

No dia 14 de março, a Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará (FAMEP) realizará a a III Marcha a Belém em Defesa dos Municípios. O evento contará com a participação do Governador do Pará, Helder Barbalho.

No encontro político serão discutidos assuntos sobre demandas municipais, envolvendo prefeitos, senadores, deputados federais, deputados estaduais e técnicos municipais. A programação contará também com o Lançamento do Prêmio “FAMEP Destaque Governança e Gestão 2023", uma parceria entre FAMEP, Ministério da Economia e Ministério Público do Estado do Pará (MPPA).

O presidente da FAMEP e prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, destaca a importância da participação dos gestores paraenses. “A Marcha a Belém é um espaço para a discussão de temas que permitam a conquista de autonomia pelo Ente municipal, além de mostrar ao cidadão os caminhos que os gestores municipais defendem como solução para enfrentar e vencer os obstáculos da gestão, por isso, reitero o convite da FAMEP a todos os prefeitos e prefeitas paraenses para participarem da III Marcha a Belém em defesa dos Municípios e que também contará com a presença do governador do Estado, Helder Barbalho que ouvirá nossas demandas estaduais juntamente com a Assembleia Legislativa do Estado. É muito importante a participação de cada um de vocês tanto na Marcha a Belém, quanto na Marcha a Brasília que acontecerá no período de 27 a 30 de março e é mais um espaço para o debate da nossa Pauta Municipalista”, destacou o presidente.

As vagas são destinadas a prefeitos, prefeitas, deputados estaduais e federais e as inscrições podem ser realizadas através da própria FAMEP e associações e consórcios regionais. O evento acontecerá no Hotel Princesa Louçã (Salão Carajás) a partir das 13h.

III MARCHA A BELÉM EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS PARAENSES

Data: 14 de março de 2023 (terça-feira)

Hora: 13h

Local: Hotel Princesa Louçã (Salão Carajás) - Av. Pres. Vargas, 882 - Campina, Belém - PA, 66017-904.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).