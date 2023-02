Governador Helder Barbalho vai ao Reino Unido e participa de encontro com o Rei Charles III

Esta semana ficou marcada na política paraense pela visita diplomática do governador do estado do Pará, Helder Barbalho (MDB), a Londres, para participar de encontros com o Rei Charles III, chefe de Estado do Reino Unido, a convite deste, no dia 17 de fevereiro. A reunião foi pautada e agendada com foco em três pontos específicos, vinculadas à agenda ambiental.

O primeiro aspecto discutido entre o governador paraense e o monarca britânico foi a respeito da bioeconomia. O assunto ganhou maior destaque no estado a partir da realização do Fórum Mundial a respeito do tema, ocorrido no Pará em 2021.

Na reunião com Charles III, realizada no contexto do evento “Ação pela Natureza: Mobilizando o setor privado”, na Lancaster House, Helder resgatou os termos do Plano Estadual de Bioeconomia, lançada na COP 27, em novembro de 2022, no Egito, e do projeto para a implantação do Parque de Bioeconomia e Inovação do Pará. E o governador do Pará conheceu experiências existentes no Kew Royal Botanic Gardens.

Como pauta das reuniões realizadas no Reino Unido, Helder Barbalho, que também é o presidente do Consórcio dos Governadores da Amazônia Legal, também foi tratada a questão da biodiversidade da região, considerando-se o desafio da floresta em pé, os modelos de desenvolvimento social e a premissa da sustentabilidade. Os financiamentos climáticos também entraram em debate – assim como as mudanças do clima na região amazônica e no mundo.

Já no Palácio de Buckingham, para além de outros temas correlatos, emergiu a questão da realização da 30ª Conferência do Clima das Nações Unidas (COP 30), a ocorrer em 2025. Já foi lançada a candidatura do Brasil para sediar o evento, mais propriamente da Amazônia. E o governador reforçou, junto ao Rei Charles III, a candidatura da capital paraense, Belém, para abrigar o evento, que coloca em destaque as agendas do uso adequado dos solos, o enfrentamento das ilegalidades ambientais e a construção de modelos sustentáveis de desenvolvimento.

Nos aspectos geopolítico e de paradiplomacia, a viagem do governador ao Reino Unido foi importante, posicionando o Pará com mais destaque nos âmbitos nacional e internacional – além da possibilidade de envio de recursos financeiros para as demandas da região amazônica. Assim, em mais um movimento muito bem articulado, Helder Barbalho consolida sua liderança e seu protagonismo e traz dividendos tanto para o Pará enquanto unidade federativa quanto para a sua própria trajetória político-eleitoral, a médio e longo prazos.