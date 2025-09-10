Capa Jornal Amazônia
‘Expõe teatro de Moraes’: veja a reação de deputados bolsonaristas do Pará ao voto de Fux

Ministro foi o terceiro a votar no julgamento da ação do golpe e acatou argumentos da defesa

Voto do ministro Luiz Fux animou apoiadores de Bolsonaro no Pará (Gustavo Moreno/STF)

Desde o início do voto do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ação da “trama golpista”, nesta quarta-feira (10.09), apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro ficaram eufóricos e celebraram as manifestações do magistrado. Ao analisar uma preliminar levantada pela defesa dos réus, Fux defendeu a nulidade total do processo, gerando reações nas redes sociais. Entre os apoiadores de Bolsonaro, o voto reforçou a narrativa de cerceamento de defesa e o que eles avaliam como uma "perseguição" contra o ex-presidente.

image Paulo Figueiredo diz que ministro Fux 'honra a toga'

image Não se pode reconhecer responsabilidade solidária por todos os réus de 8/1, afirma Fux

image Se não for comprovado uso de armas, deve ser afastado aumento de pena, avalia Fux

Fux acatou outros argumentos da defesa: votou contra a aplicação dos crimes de organização criminosa com arma de fogo e reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa pelo que chamou de "tsunami" de dados - datadumping -, votando pela nulidade do processo desde o recebimento da denúncia.

O voto animou bolsonaristas paraenses que foram às redes sociais celebrar as manifestações do ministro. “URGENTE - FUX HONRA A TOGA — ANULA TUDO. Fux expõe o teatro de Moraes e a perseguição contra Bolsonaro. Cada batalha importa! Compartilhe”, escreveu o deputado federal Delegado Caveira (PL), ao compartilhar vídeo com trecho do voto do ministro.

Joaquim Passarinho (PL) afirmou que, ao reconhecer a incompetência do STF no julgamento dos réus, o ministro devolve à Constituição o respeito que, para ele, vinha sendo ignorado.

“Transformaram o Supremo em tribunal de exceção. Isso é gravíssimo”, escreveu o deputado federal.

“A banalização constitucional não pode ser tolerada. O Brasil precisa voltar a respeitar suas leis e instituições sem abusos, sem excessos, sem atropelos”, acrescentou Passarinho.

