Ex-senador Paulo Rocha é o novo superintendente da Sudam

O ex-senador petista Paulo Rocha é o novo titular da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). A nomeação dele, assinada pelo Ministro da Casa Civil Rui Costa dos Santos, foi publicada na edição desta quarta-feira (10), do Diário Oficial da União.

Nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (Reprodução / DOU)

Paulo Rocha foi senador da República pelo Pará de 2015 a 2023 e assumiu a função de líder do Partido dos Trabalhadores (PT) na casa. Em janeiro do ano passado, o PT anunciou a escolha do então deputado federal Beto Faro como pré-candidato ao Senado nas eleições de outubro. Por isso, Rocha não concorreu à reeleição e nem tentou se candidatar a outra função política. Faro foi eleito.

A Sudam tem sede em Belém, mas sua atuação abrange, além do Pará, os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão. Vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, a autarquia federal busca levar desenvolvimento includente e sustentável para a Amazônia Legal, por meio do planejamento, articulação e fomento de políticas públicas à região.

Em suas redes sociais, o ex-senador comemorou a nomeação. "Tem novidade na área, companheirada! Paulo Rocha é agora o novo superintendente da Sudam. É o paraense mais pai d’égua agora trabalhando para desenvolver a região amazônica", escreveu.