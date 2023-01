Paulo Rocha se despede do mandato em evento na capital paraense nesta sexta (13)

Um evento que marca o encerramento do mandato do senador Paulo Rocha (PT) será realizado nesta sexta-feira (13), às 17h, em Belém. O ato, marcado para ocorrer no hotel Sagres, será um momento para comemorar e agradecer pelos 30 anos de vida pública com atuação no Congresso Nacional e os 50 anos dedicados à defesa do povo brasileiro. O senador fará, no local, prestação de contas das ações ao longo das três década.

A programação ocorre um dia após o senador desmentir a notícia de que pretende se candidatar à Prefeitura de Belém. Hoje (12), Paulo Rocha emitiu uma nota desmentindo a informação noticiada por um site. “A respeito da matéria "Futuro ex-senador Paulo Rocha planeja sair candidato à Prefeitura de Belém", esclareço que não é verdadeira esta informação e não há a menor possibilidade de ocorrer. Apoio integralmente a gestão do prefeito Edmilson Rodrigues, que certamente deverá contar com o apoio do meu partido para a sua reeleição”, informou a nota.

Em conversa com a reportagem do O Liberal, a equipe do senador disse que a parceria entre o PT e PSOL deve permanecer na cidade de Belém. “Nós somos vice do Edmilson, não temos nenhuma disposição de romper o governo. Apoiamos a reeleição do Edmilson”, esclareceu.

Mandato

Paulo Rocha não concorreu a um novo mandato de senador nas eleições de 2022, mas ajudou a eleger um colega de partido para sua cadeira, o deputado federal Beto Faro, (PT) agora senador, e atuou nos bastidores da campanha presidencial e do governo de transição.. Ele afirmou, em dezembro, que não deixará a política e garantiu ter disposição para retornar à militância “lá embaixo”, segundo reportagem da Agência Senado.

No dia 21 de dezembro, o senador Paulo Rocha fez seu discurso de despedida da Casa e defendeu a atividade política como ferramenta para buscar a igualdade e a justiça social. “Aqui é uma Casa de defesa dos interesses. Não é nenhum pecado defender este ou aquele interesse. O importante é a gente respeitar um ao outro para ser respeitado. Quero valorizar aqui no meu discurso a boa política. É responsabilidade nossa resgatar que esse processo de construção da democracia vale a pena para a gente buscar a dignidade, a justiça e a paz”, afirmou, à época.

Paulo Rocha foi deputado federal por 20 anos, entre 1991 e 2011. Na Câmara, foi líder do PT em 2005 e chegou à presidência de duas comissões. Ele disputou o Senado pela primeira vez em 2010, sem sucesso, mas foi eleito em 2014. Durante seu mandato, foi duas vezes líder do PT (2016 e 2021-2022).