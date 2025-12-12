EUA retiram Alexandre de Moraes e esposa da lista de sanções da Lei Magnitsky

O governo dos Estados Unidos removeu o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e sua esposa, Viviane de Moraes, da relação de pessoas sancionadas pela Lei Magnitsky. A CNN Brasil divulgou as informações sobre a decisão.

As punições haviam sido impostas em momentos distintos. O magistrado passou a integrar a lista em julho, enquanto Viviane de Moraes foi incluída na relação em 22 de setembro.

A decisão americana também alcançou a Lex Institute, igualmente excluída das restrições. Em comunicação anterior, autoridades dos EUA descreviam a entidade como uma holding vinculada a Moraes, responsável pela propriedade de sua residência e de outros imóveis residenciais.

Entenda a Lei Magnitsky

A Lei Magnitsky é um instrumento jurídico dos Estados Unidos. Ela autoriza a aplicação de sanções econômicas a indivíduos acusados de corrupção ou de graves violações de direitos humanos em nível global.