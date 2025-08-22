Capa Jornal Amazônia
'Eu tenho meia bonita', entenda a indireta de Lula a Bolsonaro

O episódio foi registrado em vídeo e divulgado nas redes sociais do PT (Partido dos Trabalhadores)

Thaline Silva*
fonte

Ao descer de um dos veículos oficiais, Lula exibiu um par de meias coloridas, presente do fotógrafo oficial da Presidência, Ricardo Stuckert (Reprodução/Redes sociais via CNN)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma brincadeira nesta quinta-feira (21) sobre o uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sem mencioná-lo diretamente. A fala ocorreu durante a entrega de 400 unidades odontológicas móveis em Sorocaba, no interior de São Paulo.

Ao descer de um dos veículos oficiais, Lula exibiu um par de meias coloridas, presente do fotógrafo oficial da Presidência, Ricardo Stuckert, e declarou: “Tem gente que tem tornozeleira, eu tenho meia bonita". 

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também participou da interação com jornalistas e reforçou a fala em tom de brincadeira: “Tem gente que tem tornozeleira, tem gente que tem meia bonita". Em seguida, Lula repetiu a frase, sorrindo.

O episódio foi registrado em vídeo e divulgado nas redes sociais do PT (Partido dos Trabalhadores) e do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira.

A fala de Lula ocorreu um dia após Bolsonaro ser novamente indiciado pela Polícia Federal (PF). O ex-presidente usa tornozeleira eletrônica desde julho, quando foi alvo de busca e apreensão autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na ocasião, além do monitoramento eletrônico, Moraes determinou que Bolsonaro cumprisse recolhimento domiciliar noturno nos dias úteis e em tempo integral nos finais de semana e feriados, além da proibição de uso das redes sociais.

No entanto, em 4 de agosto, Moraes converteu as medidas cautelares em prisão domiciliar, alegando “reiterado descumprimento” por parte do ex-presidente.

