Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Colômbia sofre ataques terroristas antes de Lula chegar ao país

País sofreu explosões na cidade de Cali e um helicóptero da polícia foi atacado por um drone

O Liberal
fonte

Presidente Lula (PT) embarcou nesta quinta-feira 21 para Bogotá, na Colômbia, para participar da cúpula dos países amazônicos, nesta sexta-feira (22) (Reprodução / Redes Sociais)

Nesta quinta-feira (21), a Colômbia foi palco de dois ataques terrorist. O presidente Lula chega ao país para participar de uma cúpula de países amazônicas, ainda nesta quinta. Os incidentes provocaram mortes de civis e policiais.

Um dos atentados ocorreu na cidade de Cali, a cerca de 450 km de Bogotá, capital colombiana onde Lula participará da cúpula nesta sexta-feira (22). No município, duas explosões de origem ainda desconhecida foram registradas próximo a uma escola de aviação militar.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou, pelas redes sociais, que o atentado em Cali deixou ao menos dois civis mortos. Petro disse ainda que o terrorismo é a nova expressão das facções que “se submeteram ao controle da junta do narcotráfico” no país.

“O governo considera — e pede ao mundo que também considere — a junta do narcotráfico como uma organização terrorista, assim como suas bandas armadas no Cauca, Guaviare, Antioquia e no Caribe colombiano. A junta do narcotráfico, herdeira do bloco capital dos paramilitares, comanda as dissidências de Iván Mordisco, a Segunda Marquetalia e o Clã do Golfo”, escreveu o presidente colombiano.

O outro atentado ocorreu em Amalfi, a cerca de 370 km de Bogotá. Na cidade, um helicóptero da polícia foi atacado com um drone. Segundo balanço do governo colombiano, o atentado resultou em pelo menos oito policiais mortos e outros oito feridos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

política
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

DESTRUIÇÃO DE GAZA

Netanyahu diz que retomará negociações de cessar-fogo e avançará com tomada de Cidade de Gaza

Sem parar, ataques israelenses mataram pelo menos mais 36 palestinos em Gaza somente nesta quinta-feira.

21.08.25 15h43

estados unidos

Trump indica que pode patrulhar ruas de Washington com polícia e militares

Uma intervenção federal em D.C. foi anunciada por ele há cerca de 10 dias.

21.08.25 14h47

'Surfe nas ruas italianas'

Homem é filmado utilizando prancha para circular por ruas alagadas na Itália

As ruas de Veneza ficaram intrafegáveis após o temporal desta quinta-feira (21)

21.08.25 12h29

Trump faz nova publicação sobre guerra entre Rússia e Ucrânia com críticas a Biden

21.08.25 11h03

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

INÉDITO

Existe cirurgia para depressão crônica? Colombiana é a primeira a passar por procedimento inédito

Procedimento inovador implantou quatro eletrodos no cérebro de Lorena Rodríguez, 34, para tratar depressão resistente. Cirurgia foi realizada na Colômbia e é a primeira do tipo no mundo

14.08.25 19h17

OBJETO ESQUECIDO?

Homem vai ao hospital com dor no peito e médico encontra faca no raio-x; entenda a história

Paciente da Tanzânia viveu quase uma década com lâmina no corpo sem saber; caso surpreendeu médicos

14.08.25 20h05

Ameaças

Maduro anuncia mobilização de 4,5 milhões de milicianos ante “ameaças” dos EUA

Líder venezuelano reage a sanções e operações militares dos EUA convocando milícias camponesas e operárias para reforçar a defesa do país

19.08.25 8h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda