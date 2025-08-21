Colômbia sofre ataques terroristas antes de Lula chegar ao país
País sofreu explosões na cidade de Cali e um helicóptero da polícia foi atacado por um drone
Nesta quinta-feira (21), a Colômbia foi palco de dois ataques terrorist. O presidente Lula chega ao país para participar de uma cúpula de países amazônicas, ainda nesta quinta. Os incidentes provocaram mortes de civis e policiais.
Um dos atentados ocorreu na cidade de Cali, a cerca de 450 km de Bogotá, capital colombiana onde Lula participará da cúpula nesta sexta-feira (22). No município, duas explosões de origem ainda desconhecida foram registradas próximo a uma escola de aviação militar.
O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou, pelas redes sociais, que o atentado em Cali deixou ao menos dois civis mortos. Petro disse ainda que o terrorismo é a nova expressão das facções que “se submeteram ao controle da junta do narcotráfico” no país.
“O governo considera — e pede ao mundo que também considere — a junta do narcotráfico como uma organização terrorista, assim como suas bandas armadas no Cauca, Guaviare, Antioquia e no Caribe colombiano. A junta do narcotráfico, herdeira do bloco capital dos paramilitares, comanda as dissidências de Iván Mordisco, a Segunda Marquetalia e o Clã do Golfo”, escreveu o presidente colombiano.
O outro atentado ocorreu em Amalfi, a cerca de 370 km de Bogotá. Na cidade, um helicóptero da polícia foi atacado com um drone. Segundo balanço do governo colombiano, o atentado resultou em pelo menos oito policiais mortos e outros oito feridos.
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA