Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

'Eu te racho': STM obriga suboficial a manter 100 metros de distância de militar trans

Suboficial da Marinha foi denunciado por assédio sexual contra uma militar transexual. A vítima relatou ter se sentido ameaçada e 'profundamente constrangida'

Estadão Conteúdo
fonte

Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, do Superior Tribunal Militar (Divulgação)

O ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, do Superior Tribunal Militar, determinou a imposição de medidas protetivas de urgência contra um suboficial da Marinha denunciado por assédio sexual contra uma militar transexual. O caso tramita sob segredo de justiça.

O suboficial da Marinha foi condenado, em primeira instância, à pena de um ano de detenção pelo Conselho Permanente de Justiça - 1ª instância da Justiça Militar da União no Rio de Janeiro. Ele também terá de fazer o curso online "Assédio Moral e Sexual no Trabalho", oferecido pelo portal Saberes, do Senado, com apresentação do certificado nos autos.

A defesa do suboficial tenta reverter a condenação, ainda pendente de julgamento no STM. Em interrogatório, o suboficial negou a prática do crime. Sustentou que apenas cumprimentou a militar e pediu desculpas por, supostamente, ter utilizado pronome masculino ao se referir a ela.

Até a publicação deste texto, o Estadão buscou contato com a defesa do suboficial, mas sem sucesso. O espaço está aberto.

No dia 20, a defesa da vítima ingressou com pedido de medidas protetivas. Segundo a advogada da militar trans, ao retornar às atividades acadêmicas, ela constatou a presença do réu no mesmo estabelecimento, sem que houvesse providência administrativa para assegurar o distanciamento entre ambos.

A petição sustenta que a ausência de medidas teria contribuído para a 'revitimização da ofendida, causando sofrimento, insegurança e agravamento do quadro psíquico' já constatado nos autos.

Ao analisar o pedido, o ministro Péricles enfrentou inicialmente a discussão sobre a aplicação da Lei Maria da Penha. Ele reconheceu que a norma protege tanto mulheres cisgênero quanto transgênero quando a violência decorre da condição de mulher.

'Eu te racho'

O crime, segundo o Ministério Público Militar, ocorreu em 6 de fevereiro de 2024, em uma escola de formação da Marinha, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, o suboficial - então comandante de Companhia - teria abordado a militar, puxando-a pelo braço, e dito em voz baixa. "Na época do navio eu não tinha coragem de te rachar, mas agora que você é mulher, se você der mole eu te racho".

A fala teria ocorrido antes da transição de gênero da vítima, quando ambos serviram juntos em uma fragata, em 2011.

No dia seguinte ao episódio, durante a formação matinal do curso, a militar apresentou uma crise de ansiedade, com sintomas físicos como contrações musculares, cãibras e desmaio.

Ela foi socorrida na enfermaria da escola, medicada e posteriormente encaminhada para atendimento psicológico. Ela comunicou o fato à sua comandante, que instaurou sindicância e encaminhou o caso à Justiça Militar.

Durante a instrução processual, a vítima reafirmou o teor da abordagem e relatou ter se sentido ameaçada e 'profundamente constrangida', especialmente em razão do ambiente militar, marcado por rígida hierarquia e disciplina.

Testemunhas confirmaram mudança significativa em seu comportamento após o ocorrido, embora nenhuma tenha presenciado diretamente a conversa.

Em interrogatório, o suboficial negou a prática do crime. Sustentou que apenas cumprimentou a militar e pediu desculpas por, supostamente, ter utilizado pronome masculino ao se referir a ela. Alegou ainda atipicidade da conduta e ausência de provas materiais, afirmando que a acusação se baseava exclusivamente na palavra da vítima.

'Risco à vítima e à disciplina'

O relator afirmou que há indícios suficientes de que o crime ocorreu e de quem seria o responsável, apontando como um dos elementos a condenação em primeira instância, embora ainda caiba recurso.

O ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz destacou o risco concreto na convivência entre acusado e vítima no mesmo ambiente militar, já que a ofendida frequenta o local para o curso de formação que a habilita à graduação de sargento.

Para o ministro, a permanência do réu no mesmo ambiente institucional poderia gerar revitimização, abalo psicológico e transmitir mensagem incompatível com a gravidade do assédio sexual, além de comprometer a credibilidade institucional.

Na decisão, o relator registrou que, embora não haja notícia de nova conduta criminosa, a condenação já proferida indica direcionamento específico da conduta em relação à vítima, o que justifica a adoção de cautelas adicionais.

O tribunal determinou a proibição de aproximação da vítima a menos de 100 metros, em qualquer local e horário; a proibição de contato por qualquer meio de comunicação; e a proibição de frequentar o Centro de Instrução Almirante Alexandrino, no Rio de Janeiro, enquanto a vítima estiver matriculada no curso.

As medidas foram impostas por prazo indeterminado, podendo ser revistas mediante decisão judicial. O Tribunal determinou, ainda, a comunicação imediata à Marinha do Brasil para adoção das providências administrativas necessárias ao cumprimento da decisão.

A sentença

O Conselho Permanente de Justiça, contudo, entendeu que o conjunto probatório - formado pelo depoimento da ofendida, corroborado por testemunhas e pelos elementos que demonstraram o abalo psicológico - foi suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de assédio sexual.

Na sentença, a juíza federal da Justiça Militar Mariana Aquino destacou que crimes dessa natureza frequentemente ocorrem sem testemunhas diretas, 'sendo legítima a valoração do depoimento da vítima quando consistente e harmônico com os demais elementos dos autos'. Também ressaltou que o réu, mesmo ciente da identidade de gênero da militar, utilizou pronomes masculinos ao se referir a ela durante o interrogatório, 'evidenciando preconceito estrutural'.

A pena de um ano de detenção foi fixada em regime inicialmente aberto, com concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos.

Entre as condições impostas estão o comparecimento trimestral ao Juízo da Execução e a participação obrigatória no curso online "Assédio Moral e Sexual no Trabalho", oferecido pelo portal Saberes, do Senado, com apresentação do certificado nos autos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ASSÉDIO SEXUAL/STM/MARINHA/SUBOFICIAL/MILITAR TRANSEXUAL/MEDIDAS PROTETIVAS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

eleições 2026

Tarcísio diz que não existe 'direito de partido' para indicação de vice na chapa à reeleição

Na quarta-feira, Tarcísio deve ser encontrar com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência

24.02.26 16h18

ameaça

'Eu te racho': STM obriga suboficial a manter 100 metros de distância de militar trans

Suboficial da Marinha foi denunciado por assédio sexual contra uma militar transexual. A vítima relatou ter se sentido ameaçada e 'profundamente constrangida'

24.02.26 15h58

DISCUSSÃO

Malafaia diz que Eduardo 'calado' ajuda mais na campanha de Flávio do que 'falando asneira'

"Ele calado vai ser um belíssimo cabo eleitoral para o irmão", disse Malafaia em entrevista ao Metrópoles nesta segunda-feira, 23.

24.02.26 13h47

POLÊMICAS

Valdemar nega racha no PL após atrito entre Eduardo, Michelle e Nikolas

A polêmica se acentuou após uma possível indireta a Eduardo, apelidado pejorativamente de "bananinha"; entenda!

24.02.26 13h12

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

'a arte não é para os covardes'

Janja reage a rebaixamento da Acadêmicos de Niterói, que levou enredo sobre Lula à Sapucaí

A Acadêmicos de Niterói terminou o carnaval de 2026 na última colocação do Grupo Especial

19.02.26 13h58

JUSTIÇA ELEITORAL

Ministro André Mendonça anula julgamento do TRE-PA e mantém indefinição sobre cassação de Beto Faro

TSE anula decisão do TRE-PA sobre cassação de Beto Faro por voto duplo

19.02.26 20h47

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prefeitura de Belém afirma que ocupação da Funpapa deve atrasar salários dos servidores

Município aciona a Justiça após ocupação da sede da fundação e alerta para risco no processamento da folha de pagamento dos servidores

19.02.26 22h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda