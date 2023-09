Estado entrega auxílio moradia a 100 famílias não indígenas e Casa do Guerreiro para povo Kayapó

O governo do Estado entregou nesta quinta-feira (28), em Cumaru do Norte, R$ 1 milhão em benefícios habitacionais para 100 famílias não indígenas e a Casa do Guerreiro para o povo Kayapó. À frente das entregas esteve o governador Helder Barbalho acompanhado de autoridades públicas.

O benefício habitacional, pelo programa Sua Casa, gerenciado pela Cohab, destina-se à construção ou adaptação de moradias. Cada beneficiado, em Cumaru, recebeu cerca de R$ 16 mil. "É um investimento importante para garantir que as pessoas possam ter uma casa melhor", reforçou o governador do Pará.

Livre dos aluguéis

Moradora de Cumaru, Lucileide Santos recebeu a primeira parcela do Sua Casa e disse estar aliviada por poder se livrar do aluguel. "É muita responsabilidade porque pago aluguel da casa onde moro e do ponto onde eu trabalho como cozinheira. Daqui a seis meses, acho que já vou ter minha casinha e meu lugar de trabalho, tudo no mesmo espaço”, disse ela.

A trabalhadora contou que já tem terreno e, finalmente, vai conseguir construir a casa própria. “Vai ser a realização de um sonho", confirmou.

O casal de lavradores Francisca e Raimundo Souza, também comemorou por poder concluir a casa da família. Inscritos anteriormente no Sua Casa, o casal foi receber a segunda parcela do auxílio nesta quinta-feira. “Só falta cobrir, já tem sala, banheiro, quarto, e agora a gente termina”, disse Francisca sobre a casa que já começou a construir com a primeira parcela do programa habitacional.

O presidente da Cohab, Luis André Guedes, informou que o programa Sua Casa está chegando a todos os municípios paraenses. "Hoje a gente dá prioridade às famílias de baixa renda, mas, também contemplamos as mulheres que são mães solo, pessoas com deficiência, idosos e indígenas, tudo no sentido de garantir moradia, inclusão social, dignidade e qualidade de vida", disse ele.

Povo Kayapó ganha Casa do Guerreiro

Na aldeia Gorotire, distante cerca de 60 quilômetros do centro da cidade, Helder Barbalho entregou a Casa do Guerreiro ao povo Kayapó. “Um compromisso que fiz com eles", disse o governador. A obra, iniciada em 2022, foi orçada em R$ 712 mil, com recursos do tesouro estadual.

Na agenda, Helder Barbalho assinou também a ordem de serviço que autorizou a construção de um muro no estádio municipal de Cumaru do Norte, que hoje é completamente aberto. "Com o estádio aberto, às vezes, os animais entram no meio de uma partida, e isso pode ser arriscado. Vai ter mais conforto também para os desportistas e para quem vai assistir alguma competição", enfatizou o secretário municipal de Esporte e Cultura, Antônio Alves.

Operação de desintrusão (retirada) na terra Apyterewa, em São Félix do Xingu

O governo federal mobilizou servidores e 14 órgãos públicos para a operação de desintrusão (retirada de não indígenas) da Terra Indígena Apyterewa, no município de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará.

A Apyterewa é considerada a terra indígena na Amazônia mais desmatada durante os quatro anos do governo de Jair Bolsonaro. A ação estava prevista para começar nesta quinta-feira (28), mas foi adiada e aguarda nova data para ser executada.

De acordo com o site Agência Pública, a prefeitura de São Félix do Xingu chegou a recorrer ao STF a fim de tentar reduzir à metade o território indígena. Há poucos dias, a prefeitura também tentou impedir a operação de retirada, mas o pedido foi rejeitado pela Justiça Federal de Redenção (PA).

O Imazon, organização não governamental, com atuação no Pará, informa que a Apyterewa é uma área muito pressionada por invasões de madeireiros, garimpeiros e grileiros.