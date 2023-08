Mãe do Rio recebe obras de infraestrutura e benefícios habitacionais

Moradores da cidade de Mãe do Rio, no nordeste paraense, receberam nesta sexta-feira (18) um terminal rodoviário, ginásio poliesportivo, três pontes em concreto, cujo investimento foi de R$ 1,5 milhão, e recursos do “Sua Casa”. As entregas foram feitas pelo governador Helder Barbalho, que esteve acompanhado do prefeito José Rabelo Oliveira e lideranças da região.

“A população está recebendo obras importantes, que são fruto da parceria do governo do Estado com a prefeitura, e muitas outras importantes ações e compromissos que firmamos aqui. Além do Programa Sua Casa, que traz benefícios habitacionais para as famílias mais carentes e vulneráveis, também assumimos o compromisso de juntos fazer a conclusão do hospital municipal, todo equipado, para cuidar da saúde da população, as estradas para integrar a região e benefícios de infraestrutura urbana para deixar Mãe do Rio cada vez melhor”, frisou Helder Barbalho.

As três pontes ficam na sede municipal de Mãe do Rio e foram construídas por meio de convênio firmado entre a prefeitura e a Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). As pontes “José Cleson Rabelo”, “José Albuquerque Rocha” e “Paulino de Sousa Moura” vão garantir mais comodidade e segurança, além de melhorar a fluidez do tráfego para veículos e pedestres, que antes se arriscavam em pontes de madeira.

Novos equipamentos

A entrega de obras e serviços em Mãe do Rio incluiu o novo Terminal Rodoviário e o Ginásio Poliesportivo “Dr. Silas Freitas”. Na execução das obras do Terminal Rodoviário, foram aplicados mais de R$ 2 milhões, sendo R$ 1.292.146,80 do Tesouro estadual e R$ 708.702,93, da prefeitura. Foram executados serviços na parte estrutural do terminal, nas redes elétrica e hidráulica, e pintura.​

Já no Ginásio Poliesportivo, o investimento superou R$ 1.700,000, em uma área de mais de 2.000 metros quadrados (m²). O projeto contemplou a reconstrução da quadra e dos banheiros, troca de piso, readequação da cobertura, revisão da rede elétrica e construção de lanchonete.

Sua Casa

O governo do Estado também entregou recursos do Programa Sua Casa para 256 famílias, beneficiando 1.280 pessoas, direta e indiretamente, e investindo mais de R$ 2 milhões na oferta de moradias dignas a famílias em situação de vulnerabilidade.