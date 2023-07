São Francisco do Pará e Mosqueiro recebem investimento em moradia e segurança

O município de São Francisco do Pará, no nordeste paraense, recebeu um investimento de R$ 3 milhões do Governo do Estado nesta sexta-feira (21). O recurso foi aplicado em cheques do programa Sua Casa, da Companhia de Habitação do Pará (Cohab). Ao todo, 366 famílias da cidade que vivem em situação de vulnerabilidade social foram beneficiadas. A entrega foi feita pela governadora em exercício Hana Ghassan. Já na ilha de Mosqueiro, em Belém, foram entregues 12 motocicletas para a Guarda Municipal.

“Se hoje vocês estão recebendo o Sua Casa, foi graças ao trabalho da Cohab e a parceria com o órgão municipal de assistência. Esse programa é um dos mais importantes. Usem bem esse benefício para vocês poderem construir um lar com melhores condições”, disse Hana durante a entrega em São Francisco do Pará.

De acordo com Luís André Guedes, presidente da Cohab, a entrega desta sexta-feira foi uma das principais ações inclusivas: “Hoje temos mais de três milhões de reais investidos que vão gerar emprego e renda. Também temos inclusão nessa entrega de hoje, onde deficientes, idosos, mães solos, pescadores e tantos outros são beneficiados”, destacou Guedes.

Mosqueiro

Já na Ilha de Mosqueiro, Hanna Ghassan entregou motocicletas para a Guarda Municipal reforçar as ações nas ruas. “Seguimos realizando um trabalho conjunto, a exemplo dessa doação hoje, de 12 motocicletas para a Guarda Municipal de Belém. Com isso, nós afirmamos que o Governo do Estado tem trabalhado para equipar todas as Guardas Municipais existentes no Estado do Pará. Esse ato de hoje ajuda a contribuir para melhorar, cada dia mais, a Segurança em todo o Pará. Estamos felizes também em ver o reforço da segurança da ilha de Mosqueiro nessa Operação Verão”, afirmou Hana Ghassan.

“É importante estarmos sempre em parceria com os municípios em prol da segurança pública. Hoje, o município de Belém recebe aqui em Mosqueiro 12 motocicletas que certamente irão reforçar o policiamento e auxiliar nas ações da segurança pública. Essa é apenas mais uma entrega de várias que faremos por todo o Pará”, afirmou o titular da Segup, Ualame Machado, que esteve com Hana na ilha.​

A governadora em exercício aproveitou para visitar o Centro de Comando e Controle (CICC Móvel) que foi instalado no Caramanchão, na praia do Chapéu Virado, desde o dia 30 de junho, data do início da Operação Verão 2023. No local é feito o monitoramento das áreas da ilha por 24h de dez câmeras de segurança instaladas em vários pontos do distrito.