Em protesto pela morte de Clériston Pereira, manifestantes pedem impeachment de Alexandre de Moraes

Parlamentares alinhados a Jair Bolsonaro se reuniram na tarde deste domingo (26) em São Paulo em um ato convocado para protestar contra a morte de Clériston Pereira da Cunha. Durante o evento, as críticas se concentraram no Supremo Tribunal Federal (STF), com pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

Sob os gritos de "Fora, Xandão", manifestantes ocuparam três quarteirões da Avenida Paulista, próximo ao Museu de Arte de São Paulo (Masp). Um carro de som, posicionado em frente ao museu, foi o palco para discursos de deputados federais, estaduais e senadores, que se manifestaram contra o STF e o governo Lula. O ex-presidente Jair Bolsonaro não esteve presente no ato.

O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), ao ser recebido com gritos de "prefeito", afirmou que a direita brasileira enfrenta o "pesadelo do resultado das eleições do ano passado" e instigou o impeachment de quem, segundo ele, usurpou o lugar do verdadeiro presidente, Jair Messias Bolsonaro.

Salles defendeu os manifestantes dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, argumentando que as punições deveriam se aplicar apenas àqueles que depredaram patrimônio. Ele destacou que os brasileiros têm o direito de se manifestar. No evento, muitos participantes vestiam roupas verde e amarelo, carregando bandeiras do Brasil, de Israel e da monarquia brasileira.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também marcou presença no ato, declarando que o Brasil não tem medo do ministro Alexandre de Moraes em um dos discursos mais aplaudidos pela multidão.

O pastor Silas Malafaia, um dos organizadores do protesto, afirmou que o Brasil não possui um Supremo Tribunal Federal, mas sim um "Supremo Tribunal Político". Ele destacou que quem escapar da justiça dos homens não escapará da justiça divina.