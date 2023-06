Em Paris, Lula defende pagamento de 'dívida histórica' com a Amazônia e destaca COP 30 em Belém

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou do festival Power Our Planet, pelo meio ambiente, em Paris, na França, nesta quinta-feira (22). Em seu discurso, ele defendeu que os países responsáveis pela poluíção nos últimos anos paguem "a dívida história com o planeta" e destacou a realização da 30ª Conferência do Clima das Nações Unidas (COP 30), em 2025, em Belém.

Ele ressaltou que, pela primeira vez, a COP 30 - considerada a mais importante cúpula mundial relacionada ao clima do planeta - será realizada num estado da Amazônia e convidou todos que "ouvem falar da Amazônia todo dia e acham que ela é o pulmão do mundo" a conhecer a região. "Para que todos vocês tenham a oportunidade de conheceres de perto o ecossistema da Amazônia, a riqueza da biodiversidade, as riquezas dos nossos rios", declarou.

"E que possam compartilhar com o povo brasileiro a preservação das nossas florestas e responsabilizar os países ricos para financiar os países em desenvolvimento que têm reservas florestais, porque não foi o povo africano que polui o mundo, não é o povo latino americano que polui o mundo. Quem poluiu o planeta nos últimos 200 anos, foram aqueles qu fizeram a revolução industrial e por isso têm que pagar a dívida história com o planeta terra", acrescentou o presidente.

Ovacionado, o petista foi recebido com gritos de "olê olê olá, Lula, Lula". Algums pessoas também carregavam bandeiras do Brasil.

Após a participação do evento, o presidente e a primeira-dama Janja compareceram ao jantar oferecido pelo presidente da França, Emmanuel Macron, e Brigitte Marcon.