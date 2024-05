Em Nova Iorque, Helder Barbalho apresenta os preparativos da 'COP da floresta'

Nesta terça-feira (14), o governador Helder Barbalho cumpriu agenda oficial na sede das Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque. Na pauta, os preparativos para Belém sediar a 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), em novembro de 2025.

Na reunião na ONU, o governador Helder Barbalho destacou que o andamento correto dos preparativos dentro do cronograma previsto e afirmou que a COP 30 em Belém, será a COP da floresta.

“Quem estava atrás de hotel seis estrelas teve a COP de Dubai para vivenciar. Quem quiser discutir meio ambiente na floresta será em Belém do Pará a mais extraordinária experiência de meio ambiente do pé no chão da Amazônia”, afirmou o governador arrancando aplausos dos presentes.

Ele também observou o importante legado que o evento internacional deixará para o Pará. “O governo do Estado tem acesso a consultorias que permitem que nós possamos construir as soluções necessárias para os desafios identificados. Realizamos as construções sempre priorizando deixar legados para população”, explicou Helder Barbalho.

O governador frisou que cerca de 140 chefes de Estado devem comparecer à COP 30, e a participação popular será importante para as discussões sobre o meio ambiente. “Temos absoluta certeza de que a participação e mobilização da sociedade civil será absolutamente intensa. Nós queremos que seja intensa. Queremos a presença de brasileiros, povos tradicionais e das pessoas que estão comprometidas com a causa para que a Amazônia possa cumprir o seu papel estratégico no meio ambiente”, disse.

A apresentação do governador, na sede da ONU, fez parte do evento pelo Pacto Global da ONU – Rede Brasil debate agenda sustentável. O evento também contou com as presenças de atores sociais engajadores, como Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luíza; Fabio Galindo, CEO da Future Carbon Group; Nikola Ivezaj, vice-presidente sênior da Global Citizen; Alexandre Birman, CEO da Arezzo&Co, entre outros.

A abertura do evento será feita por Rachel Maia, presidente do conselho de administração do Pacto Global da ONU – Rede Brasil e o CEO Pacto Global da ONU – Rede Brasil,!Carlo Pereira. O evento acontece paralelamente à Brazil Week, dedicada aos negócios brasileiros. O objetivo do evento da ONU foi aproximar as empresas e práticas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e da Agenda 2030.

Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU – Rede Brasil, pondera que a agenda é de extrema importância para gerar conscientização e discussão sobre como os ODS podem estar presentes nos modelos de negócios. “A crise climática já é uma realidade e os eventos extremos serão cada vez mais recorrentes. Vocês estão aqui, agora, para trocar experiências e conhecimentos porque o setor empresarial é imprescindível nessa mudança”, finalizou.