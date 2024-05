VER-O-PESO: Em reforma, frequentadores e feirantes projetam melhorias no cartão postal de Belém

O Complexo do Ver-O-Peso passa por uma ampla reforma, anunciada como a primeira grande intervenção no espaço em mais de duas décadas. Desde que Belém foi anunciada como sede da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), o Ver-O-Peso tem recebido atenção especial do poder público. Entre feirantes e frequentadores, a expectativa é grande para as melhorias no principal cartão postal da capital paraense.

Morador de Portel, o biomédico Emerson Lobato, de 50 anos, se diz esperançoso com a obra. “Acredito que essa reforma dará, acima de tudo, mais condições de trabalho às pessoas que trabalham aqui; e claro, também mais estrutura e acolhimento físico mesmo para nós que frequentamos. Eu venho a cada três meses para Belém e sempre faço questão de vir aqui. É o nosso principal ponto turístico, a referência de Belém é o Ver-O-Peso”, diz.

Para os trabalhadores do local, a reforma veio em boa hora. A erveira Eliana Carvalho, que trabalha há mais de 40 anos do Ver-O-Peso, avalia que já havia necessidade de melhorias, devido ao calor intenso sob as lonas do mercado, e vê a reforma como benéfica não só para a COP 30, mas também para o dia a dia do mercado. “A expectativa é de possamos receber o pessoal com tudo limpo, asseado, com barracas novas e uma estrutura que absorva melhor a quentura”, diz.

Juan Campos, de 21 anos, que trabalha com a mãe em uma barraca de castanha, acredita que o Ver-O-Peso vai ficar “um local melhor”. Para ele, a COP 30 tem oportunizado desenvolvimento para a cidade. “A gente aguarda muitos turistas porque é um evento mundial. Eu creio que vai melhorar muito o desenvolvimento da cidade e também o nosso fluxo de vendas. Essa reforma aqui já é uma melhoria e estamos na expectativa de que tudo possa correr conforme o anunciado”, diz.

Obras

A reforma, orçada em R$ 63 milhões, teve início na virada de fevereiro para março deste ano por iniciativa da gestão municipal. A obra abrange todo o Complexo do Ver-O-Peso, desde a Feira do Açaí e da Ladeira do Castelo, passando pelos Mercados de Peixe e de Carne, até a Pedra do Peixe e a feira tradicional. A previsão de conclusão dos trabalhos, conforme anunciado pela prefeitura de Belém, é para outubro de 2025.

Feira do Ver-O-Peso, em Belém (Ivan Duarte / O liberal)

Atualmente, os serviços se concentram na execução da feira provisória, tanto do estacionamento do Ver-o-Peso, como da Praça do Relógio. Nesta fase da obra, está previsto o remanejamento de 435 feirantes. “Já estamos com 80% da obra executada da Ladeira do Castelo, que é a parte do calçamento dos revestimentos em granito e rochas similares”, conforme explica o engenheiro responsável pela obra do Complexo Ver-o-Peso, Charles Aragão.

A liberação dos recursos para a revitalização foi fruto de uma articulação junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Na última semana, a obra recebeu um aporte da Itaipu Binacional, companhia vinculada ao governo federal, quando foi firmado um convênio com a administração municipal da ordem de R$ 350 milhões para obras estruturantes na cidade para a COP 30. Representantes da Itaipu estiveram em Belém visitando o Ver-O-Peso.