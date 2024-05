Ministro do Turismo assina aporte de R$ 100 milhões ao Pará em preparação à COP 30

O ministro do Turismo, Celso Sabino, assina na manhã desta sexta-feira (10/05), em Belém (PA), uma portaria que define aporte de R$ 100 milhões do Fundo Geral de Turismo (Novo Fungetur) ao estado do Pará, para concessão de financiamentos em preparação à COP 30, que ocorrerá em novembro de 2025. A cerimônia foi realizada na sede da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), no bairro do Marco.

Além do ministro Sabino, compuseram a mesa de honra: o superintendente da Sudam, Paulo Rocha; a presidente do Banpará e representante da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), Ruth Mello; o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol); o deputado federal Airton Faleiro (PT-PA); a presidente da Associação Comercial do Pará (ACP), Elizabeth Grunvald; e outras autoridades. A prefeita de Almeirim, Lúcia do Líder, representou os prefeitos do estado. O deputado federal Hélio Leite (União) também participou do evento, bem como Dona Nena, proprietária da Fábrica Filha do Combu, que representou todos empreendedores paraenses.

O repasse do MTur é uma das ações do governo federal em apoio à organização do evento, e também prevê benefícios à contratação de crédito para a realização de obras por empreendimentos turísticos privados envolvidos no suporte à Conferência, como: a ampliação dos valores captáveis, o aumento da participação do Fungetur nos financiamentos e o uso de mais fundos garantidores nas operações.

"O mundo fala da preservação da floresta e dos rios, e hoje está de olho na nossa Amazônia, que é reconhecida pelo mundo todo como pulmão do planeta. O mundo que está de olho na Amazônia vai ter a oportunidade de vir aqui. É questão decisiva para nós, classe empresarial, líderes políticos, lideres sociais, mostrar aos grandes líderes, que para salvar a Amazônia, preservar a floresta, para salvar os mananciais, nós precisamos garantir que os cidadãos do Pará, da Amazônia, do Amazonas, do Amapá, Mato Grosso, de toda essa região, tenham garantidos a eles e as suas família as mesmas condições de desenvolvimento econômico e social", declarou o ministro Celso Sabino.

"Nós de Belém, vamos receber uma quantidade tão grande de pessoas tão importantes. Nunca nós tivemos essa perspectiva aqui em Belém. Vamos trabalhar para que essa COP, além de apresentar boas alternativas, também mostre as nossas qualidades e o calor humano do povo paraense, a culinária e atrativos turísticos que nós temos. E hoje estamos aqui em um passo muito importante", acrescentou.

Os R$ 100 mi são oriundos de verbas do Ministério do Turismo e devem contemplar, preferencialmente, micro, pequenas e médias empresas inscritas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). A relação de beneficiários inclui meios de hospedagem, agências de turismo, transportadoras turísticas e organizadoras de eventos, entre outros.

Edmilson Rodrigues destacou a importância dos investimentos para a capital paraense. "Belém se afirma como uma capital mundial, um patrimônio do mundo. Esse tipo de fomento a possibilidades de empreendimento só ajudam a fortalecer políticas que vão deixar um legado para Belém, para a COP e para depois da COP", pontuou o prefeito.